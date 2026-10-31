Rayados y Xolos protagonizan partidazo: empatan 3-3 con espectacular chilena de Lucas Ocampos

Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana protagonizaron uno de los partidos más emocionantes de la Jornada 15 del Apertura 2026. En un encuentro lleno de goles, volteretas y emociones hasta el último minuto, ambos equipos igualaron 3-3 en el Estadio BBVA.

El conjunto fronterizo sorprendió a los aficionados regiomontanos desde los primeros minutos, pero Monterrey reaccionó y consiguió darle la vuelta al marcador. Sin embargo, cuando parecía que los locales se quedarían con la victoria, Adonis Preciado apareció nuevamente para rescatar el empate para Tijuana.

Xolos sorprende a Rayados y Monterrey responde con dos goles

La visita tomó ventaja apenas al minuto 5, cuando Jackson Porozo aprovechó una oportunidad para poner el 1-0 y silenciar momentáneamente el Estadio BBVA.

La respuesta de Rayados llegó al minuto 19. Hugo Cuypers convirtió desde el punto penal para establecer el 1-1 y devolverle la tranquilidad al conjunto regiomontano.

El mismo delantero volvió a aparecer en el tiempo agregado de la primera mitad. Al 45+1, Cuypers marcó su segundo tanto de la noche y concretó la remontada parcial de Monterrey.

Pero Xolos no estaba dispuesto a irse al descanso en desventaja. Apenas tres minutos después, al 45+4, Adonis Preciado encontró el camino al gol para colocar el 2-2 y dejar todo igualado antes de la pausa.

Lucas Ocampos marca un golazo de chilena en el Rayados vs Xolos

La segunda mitad mantuvo la intensidad del primer tiempo y tuvo como protagonista a Lucas Ocampos.

Al minuto 57, el futbolista argentino se lució con una espectacular chilena dentro del área para conectar el balón y mandarlo al fondo de las redes. La anotación significó el 3-2 para Rayados y desató la euforia de los aficionados en el Estadio BBVA.

El golazo parecía encaminar a Monterrey hacia una victoria importante en la recta final del campeonato, pero la respuesta de Tijuana fue inmediata.

Apenas tres minutos después, al 60, Adonis Preciado volvió a hacerse presente en el marcador y consiguió su doblete para establecer el 3-3 definitivo.

De esta manera, ambos equipos repartieron puntos después de un encuentro en el que ninguno logró mantener la ventaja.

¿Cómo quedan Rayados y Xolos en la tabla del Apertura 2026?

Con este empate, Tijuana llegó a 22 puntos, mientras que Monterrey alcanzó las 21 unidades en el Apertura 2026.

Ambos equipos se mantienen momentáneamente en zona de clasificación a la Liguilla, aunque todavía no tienen asegurado su boleto cuando restan dos jornadas para concluir la fase regular.

El resultado deja a Rayados y Xolos con la obligación de buscar puntos en el cierre del torneo para evitar complicaciones y asegurar su presencia en la Fiesta Grande del futbol mexicano.