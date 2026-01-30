Djokovic ‘sobrevivió’ y va a la final del Abierto de Australia

Novak Djokovic ‘sobrevivió’ a una ‘batalla contra el tiempo’ y a un intenso partido para eliminar a Jannik Sinner, quien deja la corona del Abierto de Australia, en más de cuatro horas de partido e instalarse en la final, en busca de su vigesimoquinto Grand Slam, una cifra récord en el tenis.

El serbio dejó el alma en cada golpe para imponerse a Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. En la final se medirá a Carlos Alcaraz, quien busca ser el más joven en ganar el Abierto de Australia.

Djokovic venció a Jannik Sinner en más de cuatro horas de juego en la Rod Laver Arena Reuters

El ex número uno del mundo parece que tomó un impulso después de lo sucedido con Lorenzo Musetti en los Cuartos de final, cuando estuvo dos sets abajo; el italiano abandonó por lesión. A sus 38 años dio cuenta de Sinner, de 24 años y quien acumulaba 19 victorias seguidas en el torneo.

Djokovic no jugaba una final de Grand Slam desde que perdió la de Wimbledon en 2024, precisamente ante Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic buscará hacer historia, conquistar su 25 Grand Slam Reuters

Novak suma 24 Grand Slam, misma cantidad que consiguió Margaret Court. La australiana de 83 años estuvo presente en el Rod Laver Arena.

Ahora, el serbio tendrá otra ‘batalla contra el tiempo’, ahora contra Carlos Alcaraz, quien tiene 22 años.

SINNER NO PARÓ LA BATALLA DE DJOKOVIC

Jannik Sinner no encontró la manera de resquebrajar la fe de su rival, sobre todo en el quinto set cuando no aprovechó ocho bolas de rotura.

El de San Candido llegaba al partido como favorito, principalmente porque había dominado al serbio con mano firme en sus últimos duelos, con victorias el año pasado por 3-0 en las semifinales de Roland Garros y Wimbledon. Arrancó bien y cerró el primer parcial por un cómodo 6-3, pero entonces el de Belgrado ya avisaba de que quería dar 'guerra'.

Apoyado en un gran servicio, con 12 'aces', lejos eso sí de los 26 del italiano, y con un 'drive' (22 ganadores) que fue un tormento para el número dos del mundo, fue cogiendo el pulso al duelo. Su 'break' en el cuarto juego y levantar un 0-40 le dieron alas para igualar el encuentro y para seguir dando 'guerra', incluso cuando Sinner, impasible y sin dar muestras de nerviosismo, le rompía con 5-4 para adjudicarse el tercero.

Ese golpe no afectó a 'Nole', curtido en mil batallas y que continuó encontrando la manera de que su rival, que lo consagró todo a sus potentes golpes desde el fondo sin excesiva variación en su tenis, estuviese incómodo y exigido. Le ayudó romper el primer saque de la manga de Sinner, suficiente para llevar el choque al quinto y definitivo parcial ante una Rod Laver Arena entregada al ganador de 24 'grandes', siempre con mucho apoyo de paisanos.

El de San Candido trató de meter una marcha más en busca de una nueva final, la cuarta consecutiva en un 'Grand Slam' con Alcaraz y la sexta en su caso, pero no pudo con la experiencia de un Djokovic dispuesto a dejarse la vida pese a la dureza. El serbio salvó las ocho bolas de rotura que tuvo su rival, entre ellas un 0-40 cuando había aprovechado la suya el juego anterior, y finalmente, tras perdonarle una vez a Sinner, sentenció su billete a su final número 38 de 'Grand Slam', la tercera ante Alcaraz, vencedor en las dos anteriores, ambas en Wimbledon, en 2023 y 2024.

Con información de Europa Press.