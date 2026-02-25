¿Se juega el México vs Portugal? Arriola revela cómo convenció a los lusos de viajar

La expectación por la reapertura del Estadio Azteca con el duelo amistoso entre México y Portugal encendió las alarmas esta semana luego de los hechos violentos del fin de semana en algunos territorios del país, una situación que puso en duda el viaje de los lusos a México, pero la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha salido a dar claridad.

Apenas ayer, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) emitió un comunicado oficial poniendo en duda el partido. En dicho documento, los europeos señalaban que estaban realizando una "evaluación continua de las condiciones de seguridad" en México, subrayando que la integridad de sus jugadores y cuerpo técnico era la "prioridad absoluta" y que acatarían las indicaciones de su gobierno para decidir si realizaban el viaje.

El diálogo que salvó el partido

Ante la ola de especulaciones y la presión internacional, Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX dijo cómo recuperaron la confianza de los europeos.

“Pues miren, yo creo que a partir de este cúmulo de noticias que se dieron no confirmadas, pues hubo por parte de algunas federaciones preguntas, hubo intercambios”, detalló Arriola, reconociendo que la incertidumbre no solo vino de Portugal, sino de otras delegaciones con miras al Mundial 2026.

La clave para evitar la cancelación del histórico amistoso fue la transparencia y la actualización constante de los reportes oficiales del país.

“Y cuando nosotros permanentemente estuvimos informando de las condiciones de México, pues vimos un cambio de postura muy claro, afortunadamente, y un comunicado entre las dos federaciones”, concluyó la directiva.

FIFA respalda a México

Ante los cuestionamientos de seguridad por lo sucedido el fin de semana, la propia FIFA ha mantenido el respaldo a la organización de México con Gianni Infantino señalando que la confianza es tal que no existe un plan B.

"Se descarta por completo que haya otra sede. Es México o México. Vamos a seguir en México. Hay que apoyar a México, apoyar a un país que ha sufrido y que merece que el Mundial sea una fiesta. Estamos trabajando; estamos en contacto con la Presidencia, monitoreamos la situación", dijo el dirigente de la FIFA este miércoles.