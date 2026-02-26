Un exdirector técnico de los Rayados del Monterrey está cerca de dirigir en La Liga 

Un entrenador de gran experiencia internacional con pasado en la Liga MX, concretamente con los Rayados del Monterrey, está a un paso de volver a los banquillos y, según reportes desde Argentina, su destino es el futbol español. El también exdefensor y entrenador de River Plate ha llegado a un acuerdo para tomar las riendas del RCD Mallorca, un equipo que actualmente lucha por la permanencia en La Liga.

El Mallorca atraviesa un momento delicado, ubicado en la 18ª posición de la tabla, en plena zona de descenso. Así, la directiva balear ha apostado por el técnico argentino Martín Demichelis con la clara misión de revertir la situación en las próximas trece jornadas.

Fuentes periodísticas argentinas señalan que el acuerdo está sellado y que Demichelis viajó "en horas" a España para asumir el cargo. El periodista César Luis Merlo fue uno de los primeros en asegurar que "Martín Demichelis es el nuevo entrenador del Mallorca".

Este nuevo desafío marcará el regreso de "Micho" a Europa tras sus pasos por River Plate y, más recientemente, con los mencionados Rayados del Monterrey, de donde salió tras una serie de malos resultados. En Argentina se destaca que, a pesar de sus pasos irregulares, Demichelis tiene un estilo definido, con el periodista Juan Cortese asegurando que "si van a buscar un futbol show... con Demichelis lo van a tener".

Martin Demcihelis tuvo una etapa de altibajos con el Monterrey. Mexsport

El contrato, según lo trascendido, se extendería hasta el final de la presente temporada. La misión es compleja, pero el Mallorca confía en que la experiencia internacional y el perfil de Demichelis sean suficientes para sacarlos del atolladero del descenso en el fútbol de España.

El Mallorca busca evitar la quema

El Mallorca está en una situación muy delicada en La Liga. Al cabo de 25 fechas marcha 18° en la tabla, que al día de hoy lo condena al descenso a la segunda división, aunque está a una sola unidad de evitar esa quema. Sin embargo, la lucha por la permanencia en la máxima categoría de España está muy apretada.

El talón de Aquiles del Mallorca es su defensa. Registra 41 goles en contra, la segunda peor zaga del campeonato español. Demichelis tiene un grandísimo reto por delante.