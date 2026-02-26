El motor del Barca se apaga en momentos críticos de la temporada: De Jong será baja varias semanas

El FC Barcelona sufrió un duro golpe en plena recta decisiva de la temporada: Frenkie de Jong estará fuera hasta seis semanas por una lesión muscular en el bíceps femoral distal de la pierna derecha, sufrida durante el entrenamiento del jueves 26 de febrero con miras a su duelo de LaLiga de España del sábado ante el Villarreal.

El club confirmó a través de un comunicado que el mediocampista neerlandés se perderá el tramo más exigente del calendario del curso local, además de la semifinal de vuelta de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, además de los duelos de la ronda de octavos de final de la Champions League, en los que los azulgranas podrían enfrentarse al PSG o al Newcastle.

De Jong ha sido uno de sus más constantes jugadores del FC Barcelona desde hace varias campañas. Esta campaña en juegos de LaLiga acumula 19 partidos (16 como titular), para mil 496 minutos en el campo, con un gol y una asistencia. Sumando todas las competiciones (Champions League y Copa del Rey), son 31 apariciones y dos mil 425 minutos. Su presencia en la zona medular aporta equilibrio, salida de balón limpia y liderazgo entre los jugadores de Hansi Flick.

Desde que llegó al Barça en 2019, De Jong suma 290 partidos oficiales, con 20 goles y 30 asistencias, consolidándose como uno de los mediocampistas más completos del mundo. Ha sido clave en títulos como Ligas, Copas y Supercopas, pero sus lesiones recurrentes (esta es otra en la larga lista) han marcado varios momentos clave.

Justo ahora, cuando el equipo necesita consistencia en el mediocampo para pelear títulos, pierde a su motor principal. Con Pedri y Gavi aún gestionando cargas, la baja obliga a improvisar y podría costar caro en partidos de alta presión. La afición cruza los dedos por una recuperación sin recaídas, porque sin Frenkie el Barca pierde mucho más que minutos.

Hasta el momento, se espera que ante exigentes rivales como el Villarreal, el Athletic Club, el Sevilla y el Rayo Vallecano no esté presente en los juegos de LaLiga.