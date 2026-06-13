¡Se volvieron locos! Coreanos aprendieron uno de los gritos para molestar a los rivales en México

La integración cultural ya registró su primer gran hito en el Mundial 2026, manifestándose de la forma más inesperada dentro de los estadios. Un video capturado en una de las cabeceras del Estadio Guadalajara —durante el triunfo de Corea del Sur 2-1 ante República Checa— captó a un numeroso grupo de aficionados asiáticos coreando al unísono una de las groserías más populares de México para molestar a los rivales o reclamar una decisión arbitral. La escena se volvió viral en cuestión de horas en las plataformas digitales debido al choque cultural.

Para los fanáticos mexicanos, el cántico de "culero, culero" es una de las expresiones más comunes del balompié nacional. Que la afición coreana lo adoptara de inmediato en su primer partido en tierras tapatías demuestra la velocidad de la convivencia mundialista. Los mismos hinchas que horas antes entonaban el Cielito lindo en las inmediaciones del recinto, terminaron asimilando las costumbres locales en las tribunas.

La otra cara de la moneda: Grave denuncia de racismo

Lamentablemente, la jornada en Jalisco no estuvo exenta de polémica. La reconocida creadora de contenido surcoreana de 29 años, Yoon Su-jin, conocida popularmente en internet como Ino Cat, denunció en sus perfiles oficiales una incómoda experiencia de discriminación vivida en las gradas.

Mientras la influencer grababa un videoblog junto al también creador digital Rafa Yechan, las cámaras captaron la agresión:

"Un aficionado ubicado en la fila trasera realizó un gesto estirándose los ojos con ambas manos, una acción considerada ofensiva y catalogada globalmente como un estereotipo racial contra la comunidad asiática."

A través de sus redes, la afectada compartió su indignación: "Viajaste por todo el mundo para el Mundial... y sufres racismo".

Redes sociales identifican al agresor en Guadalajara

La reacción de los usuarios en internet fue inmediata. La comunidad digital identificó al presunto responsable del gesto como Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien se ostenta como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

Ante la ola de fuertes críticas e indignación ciudadana, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) emitió una postura oficial contundente: