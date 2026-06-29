Lluvia apaga 'banderazo' de Ecuador en CDMX

Horas antes de que México se pinte de verde, aficionados de Ecuador se reunieron para dar el característico banderazo y apoyar al conjunto sudamericano de cara al compromiso de 16avos de Final del Mundial 2026; la lluvia que azotó a la CDMX les jugó una mala pasada.

Reuniéndose en el Monumento a Vicente de Rocafuerte –ubicado en Polanco- las decenas de aficionados de Ecuador comenzaron a cantar Nuestro Juramento de Julio Jaramillo, mostrando su arraigo en busca de crear una comunión antes de que los suyos salten al terreno de juego del Estadio Ciudad de México para medirse a los comandados por Javier Aguirre.

El invitado inesperado llegó minutos más tarde, por lo que la lluvia en CDMX generó que los aficionados se resguardaran bajo paraguas y el color amarillo de la playera ecuatoriana se tiñera de distintas tonalidades.

Se espera que, para el compromiso de este martes 30 de junio, los aficionados ecuatorianos apenas puedan acceder al Coloso de Santa Úrsula, ya que la afición mexicana está dispuesta a pintar de verde el recinto tres veces mundialista y no revender entradas para otros aficionados que pudieran estar en contra del conjunto Tricolor.

Por su parte, Ecuador cuenta con el envión anímico de terminar en el tercer peldaño del Grupo E luego de vencer a Alemania en la última Jornada de la Fase de Grupos, haciendo que luzcan sus más grandes figuras que militan en los mejores clubes del mundo, como lo son:

Willian Pacho / PSG.

Piero Hincapié / Arsenal.

Moisés Caicedo / Chelsea.

Pervis Estupiñán / AC Milan.

Piero Hincapié es uno de los hombres más relevantes de Ecuador. Reuters

El compromiso arrancará este martes 30 de junio en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México, donde el ganador conseguirá su boleto hacia los Octavos de Final del Mundial 2026 en espera por el ganador entre Inglaterra y Congo, compromiso que se llevará a cabo un día más tarde.

BFG