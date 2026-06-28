México vs Ecuador: ¿Cuál es el valor de las plantillas? Top de jugadores más caros
De cara al partido de Dieciseisavos de Final entre México y Ecuador, te presentamos la comparativa de valor de ambas plantillas
México ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Ecuador. La Selección Mexicana, tras una fase de grupos intensa, se medirá en esta instancia clave a uno de los equipos más sólidos de la Conmebol.
Ecuador llega como una selección compacta, con gran disciplina táctica y jugadores de alto nivel en las principales ligas europeas, lo que la convierte en un rival peligroso y físicamente exigente.
Este duelo será sumamente intenso y quien resulte ganador, se estará enfrentando a la Selección de Inglaterra de Harry Kane.
México vs Ecuador: Comparación del valor de las plantillas
La plantilla de Ecuador supera claramente en valor de mercado a la de México. De acuerdo con Transfermarkt, la Tri tiene un valor total aproximado de 368.70 millones de euros, casi el doble de los 191.85 millones del Tricolor.
En México, el jugador más caro es Santiago Giménez (delantero del AC Milan), valorado en 18 millones de euros. Le siguen Armando González y Edson Álvarez, ambos en los 15 millones.
El jugador de menor valor en la plantilla en una selección suele ser un veterano, en el Tricolor no es la excepción y se trata de Guillermo Ochoa, quien tiene un valor de 250 mil euros.
En Ecuador, el más valioso es Moisés Caicedo (Chelsea), con 100 millones de euros, seguido de cerca por Willian Pacho (PSG, €80m) y Piero Hincapié (Arsenal, €50m). Su plantilla es más joven (promedio 26.1 años) y con mayor proyección global.
Así como la Selección Mexicana, el jugador de menor valor en Ecuador es su veterano portero Hernán Galíndez (300 mil euros).
México vs Ecuador: Datos de ambas selecciones, valor de plantillas y más
Valor de la plantilla
- Ecuador: €368.70 millones
- México: €191.85 millones
Top 3 de jugadores más caros
Ecuador
- Moisés Caicedo (€100m)
- Willian Pacho (€80m)
- Piero Hincapié (€50m)
México
- Santiago Giménez (€18m)
- Armando González (€15m) / Edson Álvarez (€15m)
- Julián Quiñones (€14m)
Ranking FIFA e historial entre ambos
Ranking FIFA actual
- México subió al lugar 9
- Ecuador bajó al lugar 24
Historial entre ambas selecciones
- Partidos totales: 25
- Victorias México: 14
- Empates: 7
- Victorias Ecuador: 4
- Último enfrentamiento en Mundiales: México 2-1 Ecuador (Corea/Japón 2002)