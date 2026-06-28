México vs Ecuador: ¿Cuál es el valor de las plantillas? Top de jugadores más caros

México ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Ecuador. La Selección Mexicana, tras una fase de grupos intensa, se medirá en esta instancia clave a uno de los equipos más sólidos de la Conmebol.

Ecuador llega como una selección compacta, con gran disciplina táctica y jugadores de alto nivel en las principales ligas europeas, lo que la convierte en un rival peligroso y físicamente exigente.

Este duelo será sumamente intenso y quien resulte ganador, se estará enfrentando a la Selección de Inglaterra de Harry Kane.

México vs Ecuador: Comparación del valor de las plantillas

La plantilla de Ecuador supera claramente en valor de mercado a la de México. De acuerdo con Transfermarkt, la Tri tiene un valor total aproximado de 368.70 millones de euros, casi el doble de los 191.85 millones del Tricolor.

En México, el jugador más caro es Santiago Giménez (delantero del AC Milan), valorado en 18 millones de euros. Le siguen Armando González y Edson Álvarez, ambos en los 15 millones.

Santiago Gimenez durante sus primeros minutos con México durante una Copa del Mundo. Mexsport

El jugador de menor valor en la plantilla en una selección suele ser un veterano, en el Tricolor no es la excepción y se trata de Guillermo Ochoa, quien tiene un valor de 250 mil euros.

En Ecuador, el más valioso es Moisés Caicedo (Chelsea), con 100 millones de euros, seguido de cerca por Willian Pacho (PSG, €80m) y Piero Hincapié (Arsenal, €50m). Su plantilla es más joven (promedio 26.1 años) y con mayor proyección global.

Así como la Selección Mexicana, el jugador de menor valor en Ecuador es su veterano portero Hernán Galíndez (300 mil euros).

México vs Ecuador: Datos de ambas selecciones, valor de plantillas y más

Valor de la plantilla

Ecuador: €368.70 millones

México: €191.85 millones

Top 3 de jugadores más caros

Ecuador

Moisés Caicedo (€100m)

Willian Pacho (€80m)

Piero Hincapié (€50m)

México

Santiago Giménez (€18m)

Armando González (€15m) / Edson Álvarez (€15m)

Julián Quiñones (€14m)

Julián Quiñones fue reconocido como el mejor jugador de la Inauguración del Mundial 2026. Cortesía

Ranking FIFA e historial entre ambos

Ranking FIFA actual

México subió al lugar 9

Ecuador bajó al lugar 24

Historial entre ambas selecciones

Partidos totales: 25

Victorias México: 14

Empates: 7

Victorias Ecuador: 4