¿Llega al Mundial? Ronald Araújo sufre molestia muscular y enciende las alarmas en Uruguay

La Selección de Uruguay recibió una noticia que generó preocupación a pocos días de su debut en la Copa del Mundo. Ronald Araújo, uno de los referentes defensivos del equipo de Marcelo Bielsa, sufrió una molestia muscular durante los entrenamientos y su participación en el primer partido del torneo quedó en duda.

El defensor uruguayo presentó una contractura en uno de los gemelos mientras trabajaba con el resto del plantel, situación que obligó al cuerpo médico a realizar estudios para descartar una lesión de mayor gravedad. Aunque los resultados fueron alentadores, el zaguero tuvo que reducir sus cargas de trabajo y mantenerse al margen de algunas actividades grupales.

Con el objetivo de acelerar su recuperación, la Asociación Uruguaya de Fútbol autorizó el viaje del futbolista a Barcelona, donde recibió tratamiento especializado con médicos que ya habían trabajado previamente con él. La decisión fue consensuada entre el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa y el departamento médico de la selección.

Si bien la lesión no representa un problema serio, el cuerpo médico mantiene cautela para evitar una recaída que pueda comprometer el rendimiento del jugador durante el resto de la competencia. Por ello, la evolución física de Araújo será evaluada día a día antes de definir si estará disponible para el debut mundialista.

Dentro del entorno de Uruguay existe optimismo respecto a la recuperación del defensor. La expectativa es que pueda reincorporarse a los entrenamientos en los próximos días y convertirse nuevamente en una pieza clave para las aspiraciones de la Celeste en la fase de grupos y el resto del Mundial.