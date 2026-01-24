El Liverpool va en picada en la Premier League

El Liverpool sigue en picada en la Premier League. Sumaba cuatro empates, pero este sábado 24 de enero de 2026 se llevó un tropiezo de 3-2 ante el Bournemouth, duelo de la jornada 23 que se disputó en el Vitality Stadium.

Los “Reds” venían de golear 3-0 al Marsella en la Champions League entre semana, pero no pudieron tener esa continuidad en liga, ante un combativo Bournemouth.

Mohamed Salah fue titular AFP

La última victoria del Liverpool en la Premier League data de un 27 de diciembre de 2025, cuando vencieron 2-1 al Wolverhampton.

Para el duelo de este sábado, Mohamed Salah tuvo su primera titularidad en la Premier League desde noviembre. El Bournemouth puso a sufrir al Liverpool desde principio a fin del partido.

El brasileño Evanilson abrió el marcador al minuto 26 y el español de 20 años, Alex Jiménez, puso contra las cuerdas al Liverpool al 33'.

Alex Jiménez hizo el 2-0 parcial AFP

Virgil van Dijk tuvo culpa en los duelos encajados, pero logró resarcirse al acortar distancias en el marcador tras un tiro de esquina antes del descanso, al 45’. Dominik Szoboszlai igualó 2-2 al 80’, aunque el empate sólo duró unos minutos.

El Bournemouth llegó a 30 puntos en la Premier League AFP

El Liverpool permitió que el Bournemouth incrementara su ofensiva y dispuso de tres ocasiones claras en los últimos 10 minutos, siendo Amine Adli el que encontró recompensa al 90+5’.

Los “Reds” se quedaron en 36 puntos y son cuartos generales, aunque podrían caer posiciones en la jornada del domingo. Manchester United y Chelsea tienen 34 unidades, Brentford y Newcastle 33.