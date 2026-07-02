Liverpool inaugura “Forever 20”, el memorial permanente en honor a Diogo Jota y André Silva

En el primer aniversario luctuoso de Diogo Jota y André Silva, el Liverpool FC inauguró “Forever 20”, un memorial permanente ubicado en los alrededores de Anfield para rendir homenaje a los dos hermanos.

La obra fue diseñada por la escultora Emma Rodgers y, de acuerdo con el club, tiene como elemento central un corazón de formas fluidas que hace referencia a la celebración que Diogo Jota realizaba después de marcar un gol.

La escultura incorpora los números 20 y 30, dorsales que utilizaron Diogo Jota y André Silva durante sus carreras. Además, incluye fragmentos tallados a mano de la letra de “You’ll Never Walk Alone”, el himno que identifica a la afición del Liverpool.

El memorial también integra parte de las muestras de cariño que los seguidores del club dejaron tras el fallecimiento de ambos futbolistas. Bufandas, pancartas, tarjetas, camisetas y otros objetos fueron preservados en cera e incrustados en la superficie de la escultura como parte de la obra.

El monumento fue instalado sobre la Avenida 97 de Anfield, el mismo lugar donde miles de aficionados acudieron para dejar ofrendas en los días posteriores a la muerte de los hermanos.

Un homenaje construido con elementos de la vida de Diogo Jota

El Liverpool explicó que el memorial reúne distintos elementos que representan la vida y la trayectoria de Diogo Jota.

Entre ellos destaca la presencia de un control de videojuegos, un guiño a una de las aficiones más conocidas del delantero portugués fuera de las canchas

La escultura también incorpora sutiles tonalidades inspiradas en la bandera de Portugal y en los colores de los clubes por los que pasó el atacante a lo largo de su carrera.

Otro de los elementos incluidos es una piedra portuguesa procedente de Gondomar, ciudad natal de Diogo Jota y André Silva.

En la placa colocada junto al monumento se explica el significado de cada uno de estos detalles. El texto concluye con la frase:

Este monumento honra la vida de los hermanos y celebra su legado perdurable.

Un año del fallecimiento de Diogo Jota y André Silva

Este 3 de julio se cumple el primer aniversario luctuoso de Diogo Jota y André Silva, quienes fallecieron en un accidente automovilístico ocurrido en 2025.

Los hermanos viajaban de madrugada por una carretera de la provincia de Zamora, en España. Diogo Jota se dirigía a tomar un ferry que lo llevaría de regreso a Liverpool para incorporarse a la pretemporada del club.

Con la inauguración de “Forever 20”, el Liverpool estableció un espacio permanente para recordar a ambos hermanos en uno de los puntos más emblemáticos de Anfield, donde la afición ya había convertido el lugar en un sitio de homenaje espontáneo tras conocerse la noticia de su fallecimiento.