En las horas finales de Hugo Eric

Hugo Eric Flores, que es al mismo tiempo varias cosas, le habría prometido a Alejandro Moreno, presidente del PRI, que, mientras encabece la sección instructora de la Cámara de Diputados, no procederá el desafuero en su contra, porque no hay quien se lo pueda ordenar. Podría ser una balandronada. O no. Por partes. Además de presidir la sección instructora, Hugo Eric es integrante del bloque legislativo oficial, aunque ahora dirige un nuevo partido (Construyendo Sociedades de Paz, el PAZ) que, en junio, se jugará su registro en las urnas sin poder hacer coalición con nadie. Tendrá que restarle votos a Morena, el Verde o el PT; sería difícil que se los quite al PRI, PAN o MC. Según versiones creíbles, el oficialismo le ha ido perdiendo confianza: no gustan sus andanzas, sus críticas ni sus quejas de que no lo dejan expresarse con libertad. Una prueba de lealtad vendría con el desafuero de Moreno a partir del cercano septiembre para procesarlo por las acusaciones que sea. Los diputados 4T Adriana Quiroz y Raúl Bolaños-Cacho votarían a favor. El panista Germán Martínez, seguramente en contra. Se requeriría, pues, el tercer voto en la instructora, el de Hugo Eric, quien tendría que incumplir su compromiso, someterse al mandato oficial, callarse la boca y, luego, quizá, obtener la benevolencia del poder para no ser derrotado en junio de 2026. Al menos no estrepitosamente.