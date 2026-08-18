Frentes Políticos / 18 de agosto de 2026

1. Datos a la vista. El Gabinete de Seguridad renovó su plataforma digital y México gana una herramienta para concentrar información de Defensa, Marina, SSPC, Guardia Nacional y FGR. La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una política de seguridad que requiere coordinación, resultados y comunicación clara. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, tiene ahora un escaparate para mostrar operativos y avances, mientras Rosa Icela Rodríguez acompaña desde Gobernación una estrategia que busca mantener la confianza ciudadana. La seguridad se fortalece con instituciones coordinadas y datos públicos. Adiós opacidad.

2. A toda máquina. Mazatlán consolida su fuerza turística con la llegada del Navigator of the Seas, cuarto crucero de agosto, que sumó 3 mil 635 pasajeros. En el mes ya se acumulan 16 mil 140 cruceristas y una derrama estimada de 25 mdp. Bajo el liderazgo de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, Sinaloa fortalece una actividad que beneficia a transportistas, restaurantes, comercios y prestadores de servicios. Mireya Sosa, secretaria de Turismo, impulsa la promoción y atención al visitante. El calendario contempla siete cruceros en agosto, más de 30 mil turistas y una derrama superior a 48 mdp. No todo es negativo. Por fortuna.

3. Sin control. En Azucena, Cárdenas, Tabasco, la versión oficial ya no alcanza para explicar lo sucedido. El gobierno sostiene que la Guardia estatal acudió por una denuncia de violencia familiar, pero habitantes atribuyen la muerte de un motociclista a un atropellamiento policial y, como protesta, los pobladores se organizaron y hubo agresiones, bloqueos y dos patrullas incendiadas. Circulan reportes de balazos y de ciudadanos golpeados o atropellados durante la salida de los agentes, lo que debe investigarse. Lo real es que el gobierno de Javier May está rebasado por la inseguridad. Y, aunque lo niegue, un par de patrullas ardiendo lo confirman.

4. Buen trabajo. Kenia López Rabadán cierra su encargo al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con una señal de peso: su informe de labores reunirá a representantes de los tres Poderes. César Yáñez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, y la ministra Yasmín Esquivel, enviada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar. No es menor que el acto salga del pleno y convoque a representantes del Ejecutivo y Judicial. López Rabadán demuestra capacidad para tender puentes y generar interlocución institucional. Cierra con presencia y capacidad de convocatoria.

5. Abuso institucional. Las acusaciones de notarios de Nayarit contra el gobierno de Miguel Ángel Navarro son demasiado graves para despacharlas como pleito gremial. Ramón Domínguez, vocero del grupo, denuncia presiones, y un intento de someter al sector. Si un notario teme al poder, el ciudadano puede quedarse sin una herramienta para defender sus derechos. Porque controlar notarías, fiscalía o tribunales no fortalece al Estado, lo debilita. Y si las instituciones dejan de ser contrapeso para convertirse en instrumentos de presión, Nayarit está en problemas.