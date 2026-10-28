Liverpool elimina a Chelsea en Cuarta Ronda de la Copa de la Liga

En una noche cargada de tensión y dramatismo sobre el césped de Anfield, el Liverpool consiguió su boleto a la siguiente fase de la Carabao Cup tras imponerse al Chelsea en la Cuarta Ronda. El encuentro necesitó de la definición desde el manchón penal para romper un empate que se mantuvo inalterable durante los noventa minutos reglamentarios.

La tónica desde los once pasos se marcó mucho antes de la tanda final, ya que los goles durante el tiempo regular también llegaron por esa misma vía. Ambos conjuntos mostraron efectividad desde la pena máxima antes del descanso, dejando claro que la paridad entre las dos escuadras sería difícil de romper en el desarrollo del juego abierto.

El encargado de abrir el marcador fue Morgan Rogers al minuto 40, adelantando a la escuadra visitante tras definir con serenidad frente al marco rival. Sin embargo, la ventaja londinense duró muy poco tiempo, pues la reacción del conjunto local no se hizo esperar en la recta final de la primera mitad.

Tan solo tres minutos después del primer tanto, Cody Gakpo devolvió la paridad al marcador al 43' mediante otro cobro desde el punto penal. Con el 1-1 en la pizarra, el partido se mantuvo trabado en la segunda parte, obligando a que el pase a la siguiente ronda tuviera que resolverse desde los lanzamientos desde los once pasos.Drama en la tanda de penales y el primer tropiezo en la era de Xabi Alonso

Wesley Fofana, el villano en el primer fracaso de Xabi Alonso con Chelsea

La definición desde el punto de tiro libre se extendió hasta la instancia de muerte súbita, donde la presión terminó pasando factura al conjunto visitante. La noche concluyó con el fallo definitivo de Wesley Fofana, quien envió su disparo por encima del travesaño de Anfield para certificar la clasificación de los Reds y la eliminación de su equipo.

El zaguero francés se convirtió en el personaje trágico de la jornada para el cuadro londinense. No solo falló el cobro decisivo en la tanda de muerte súbita, sino que además fue el responsable de cometer la mano dentro del área que le otorgó al Liverpool el penal con el que empataron el partido durante el primer tiempo.

Esta dolorosa caída representa el primer gran tropiezo en la gestión de Xabi Alonso al frente del Chelsea, perdiendo la oportunidad de pelear por su primer título en la temporada antes de llegar a la mitad del calendario. Además, el panorama en la competición local se mantiene exigente para los Blues, quienes se ubican en la quinta posición con 13 puntos tras 8 jornadas, arañando la zona de puestos europeos.