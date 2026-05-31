¿Listos para el bicampeonato? Argentina y un Messi entre algodones ya están en EU para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para la defensa del título ya comenzó. Argentina, vigente campeona del mundo, aterrizó este domingo en Kansas City y se convirtió en una de las primeras selecciones en instalarse en territorio estadounidense para el Mundial 2026.

Tras un vuelo de 11 horas procedente del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la delegación albiceleste llegó poco después de las 11:00 de la mañana, hora local de Missouri. El traslado tuvo incluso un guiño a la historia. El vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas llevó el número 1978, una referencia al primer campeonato mundial obtenido por Argentina cuando fue anfitriona del torneo.

El avión también reflejó el peso de la historia reciente del equipo. En la cola destacaba el número 10 de Lionel Messi, acompañado por las tres estrellas doradas que representan los títulos obtenidos en 1978, 1986 y Qatar 2022.

Kansas City será su búnker

Kansas City será el cuartel general de la selección dirigida por Lionel Scaloni durante la primera fase del torneo. Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium, uno de los escenarios más emblemáticos del futbol americano y casa de los Chiefs de la NFL.

La Albiceleste es la primera de las cuatro selecciones que utilizarán el área metropolitana de Kansas City como base mundialista. En los próximos días también arribarán los combinados de Países Bajos, Inglaterra y Argelia.

Nahuel Molina (izquierda) y Cristian Romero (centro) forma parte del combinado albiceleste- IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La mayor parte del plantel viajó en el vuelo chárter desde Buenos Aires, aunque algunos futbolistas llegarán directamente desde los países donde terminaron sus compromisos de clubes. Una vez en suelo estadunidense, los jugadores abordaron autobuses rumbo al Hotel Origin, donde permanecerán concentrados bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Las imágenes de la selección decoran ya buena parte del hotel. Fotografías gigantes de sus figuras reciben a los aficionados mientras la organización ha instalado cercas y controles especiales para resguardar a uno de los equipos más seguidos del campeonato.

El primer entrenamiento completo está programado para este lunes en el Compass Minerals National Performance Center. Antes del arranque del Mundial, Argentina disputará dos amistosos de preparación. El sábado enfrentará a Honduras en Texas y tres días después se medirá a Islandia en Alabama.

La lista definitiva de 26 jugadores anunciada por Scaloni mantiene la base que conquistó el mundo en Qatar. Son 17 los futbolistas que repiten respecto al plantel campeón, encabezados por Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo.

El capitán argentino llega con algunas molestias físicas que obligaron a un seguimiento especial durante las últimas semanas. Sin embargo, fue incluido en la convocatoria y todo apunta a que estará disponible para liderar la defensa de un título que Argentina buscará retener por primera vez en su historia.

La selección sudamericana aterrizó como campeona. A partir de ahora comenzará la tarea más complicada del futbol mundial, demostrar que sigue siendo la referencia del planeta cuatro años después de tocar la cima en Qatar.