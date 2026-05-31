VIDEO: Locura en el Ángel de la Independencia por la victoria de El Grande Americano

La AAA vivió uno de sus momentos más históricos el sábado 30 de mayo con el evento "La Noche de los Grandes" donde, tras una sangrienta batalla, se acabó el debate de El Grande Americano quien se impuso al Original Grande Americano quitándole la máscara a este último.

La contienda inició con alta tensión desde antes del campanazo, cuando el Original sorprendió a su rival con un guitarrazo. Como consecuencia de la batalla ambos terminaron con las máscaras rotas y restos de sangre en su cuerpo.

El desenlace llegó cuando El Grande Americano ejecutó un definitivo cabezazo volador desde la esquina, sellando el conteo de tres. Tras la derrota, el Original Grande Americano se despojó de la incógnita y reveló su identidad: se trata de Chad Gable, superestrella estadounidense de la WWE, de 40 años de edad y excompetidor olímpico.

Con este triunfo, el ganador del Rey de Reyes 2026 ahora buscará el Megacampeonato AAA ante Dominik Mysterio en septiembre próximo.

Euforia y fiesta en el Ángel de la Independencia

Pero la victoria de El Grande Americano, quien se ha ganado el corazón de los mexicanos, traspasó las fronteras de Nuevo León donde se realizó el evento de la AAA.

Tan solo unos días después de que el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México recibiera a miles de aficionados de Cruz Azul tras ganar el Clausura 2026, ahora un grupo de algunos fanáticos de El Grande Americano se hicieron presentes en el monumento de Reforma para festejar la victoria de un luchador extranjero.

Con pancartas, banderas nacionales y portando las máscaras de su ídolo, los fanáticos entonaron el ‘Cielito Lindo’, mismo tema con el que el gladiador realizó su entrada con mariachi en Monterrey.

Ahora, aunque Grande Americano no fue un producto creado para AAA se ha ganado el lugar en la historia de la lucha libre mexicana, pero sobre todo, de los mexicanos quienes le dieron su apoyo en la lucha definitiva por su nombre.