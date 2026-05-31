Selección de Suecia: Títulos, datos, figura, grupo y calendario en el Mundial

Suecia es la potencia histórica del norte de Europa. Su era dorada comenzó en 1948 ganando el Oro Olímpico, lo que cimentó el camino para su mayor hito: ser subcampeones del Mundo en 1958, donde cayeron en la final ante el Brasil de Pelé.

En los años 70 fueron un equipo sumamente regular clasificando a tres torneos seguidos, pero su segundo gran pico llegó en EE. UU. 1994, cuando con un futbol ofensivo y figuras como Brolin y Dahlin, alcanzaron el tercer lugar tras golear 4-0 a Bulgaria.

En el siglo XXI, la figura de Zlatan Ibrahimović les dio proyección mundial, aunque el equipo brilló más como conjunto en Rusia 2018 llegando a cuartos de final.

Jugadores de la Selección de Suecia durante un partido contra México MEXSPORT

Para este 2026, regresan tras una clasificación agónica en el repechaje, apostando nuevamente por el bloque colectivo.

Actualmente, la plantilla de Suecia está valorada en más de 400 millones de euros, lo que la sitúa como una de las selecciones europeas más caras fuera del grupo de las “grandes potencias” tradicionales.

Con este equipo tan ofensivo y joven, muchos analistas los ponen como la selección que podría dar la sorpresa repitiendo la épica de 1994.

Este renovado equipo sueco, dirigido por Jon Dahl Tomasson, ha dejado atrás el estilo conservador para abrazar un sistema dinámico y audaz. La joya de la corona es Viktor Gyökeres, quien junto a Alexander Isak, forma una de las duplas ofensivas más letales y cotizadas del planeta.

A ellos se suma el talento creativo de Dejan Kulusevski, aportando una verticalidad que castiga cualquier error defensivo. Aunque la defensa genera dudas por su juventud, la jerarquía de Víctor Lindelöf sigue siendo el ancla del grupo.

En esta Copa del Mundo 2026, los escandinavos no solo buscan participar, sino imponer su ritmo físico.

Si logran superar la fase de grupos, su capacidad de contragolpe y su renovada mentalidad ganadora los convierten en el “caballo negro”; capaz de tumbar a cualquier gigante en las rondas de eliminación directa.

El sueño de repetir el podio de 1994 está más vivo que nunca.

Dato curioso de la Selección de Suecia

Un dato casi secreto es que Suecia fue la selección que provocó la creación del control antidopaje moderno en los Mundiales debido a un malentendido con el consumo de tabaco y cafeína en 1970.

Durante el Mundial de México, los inspectores de la FIFA notaron que los jugadores suecos estaban inusualmente activos y resistentes a pesar de la altura de Toluca, y descubrieron que en los vestuarios había grandes cantidades de snus (un tabaco de mascar sueco muy potente) y pastillas de cafeína pura.

Los médicos de otras selecciones denunciaron que Suecia estaba usando ”estimulantes vikingos”; para no cansarse bajo el sol mexicano.

Aunque en ese momento estas sustancias no estaban prohibidas, el escándalo y la sospecha de que los suecos tenían una ventaja química artificial fueron tan grandes que la FIFA decidió endurecer los protocolos de análisis de orina y sangre de forma inmediata para el siguiente torneo.

Figura de la Selección de Suecia:

​Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres es el delantero total: potente, veloz y letal de cara al gol. Tras explotar en el Sporting de Lisboa, se ha consolidado como uno de los arietes más codiciados de Europa.

Su físico imponente y capacidad técnica lo hacen el referente absoluto para que Suecia sueñe en el Mundial 2026.

Viktor Gyökeres apunta a ser la figura de Suecia en el Mundial MEXSPORT

DT: Graham Potter

Graham Potter es un técnico innovador, conocido por su enfoque táctico flexible y su énfasis en la salud mental de los jugadores. Su estilo de juego asociativo y moderno lo mantiene como un referente de la pizarra.

Ficha técnica Selección de Suecia

Participaciones totales: 12 veces (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006, 2018).

Mejor posición histórica: Final (1958)

Mejor posición (Era Moderna): Tercer lugar (1994)

Récord histórico (Partidos): 51 PJ, 19JG, 13JE, 19JP

Goles: 80 a favor, 73 en contra

Máximo goleador en Mundiales: Kennet Andersson y Henrik Larsson (ambos 5)

Jugador con más partidos: Sébastien Larsson: 133 partidos.

Gol más rápido: Erik Nilsson en el Mundial de Francia 1938. A los 30 segundos de haber comenzado el partido contra Hungría, en las semifinales del torneo.

Racha de clasificaciones: 3 (1970, 1974, 1978)

Confederación: UEFA

Calendario de la Selección de Suecia en el Mundial 2026

SUECIA VS TÚNEZ 14 DE JUNIO 20:00 HRS

PAÍSES BAJOS VS SUECIA 20 DE JUNIO 11:00 HRS

JAPÓN VS SUECIA 25 DE JUNIO 17:00 HRS

Pronóstico de la Selección de Suecia en el Mundial 2026

El pronóstico sitúa a Suecia en Octavos o Cuartos de Final. Tras su agónica clasificación de la mano de Graham Potter, el equipo llega con un Gyökeres imparable. Si logran sobrevivir al “Grupo de la Muerte”; ante Países Bajos y Japón, su potencia física los hará temibles