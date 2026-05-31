Atlético de San Luis anuncia a Diego Mejía como su nuevo entrenador

El banquillo potosino ya tiene dueño. El Atlético de San Luis hizo oficial la contratación de Diego Mejía como su nuevo director técnico para el torneo Apertura 2026. La directiva rojiblanca apostó por el estratega azteca con el firme objetivo de renovar el ADN del equipo, consolidar una identidad competitiva y ponerse en los primeros planos de la Liga MX.

Campeón histórico en el extranjero

Mejía llega a territorio potosino con el cartel de campeón. Su última etapa la vivió al frente del Atlético Ottawa, club hermano de la organización en la Canadian Premier League. En el balompié canadiense, el timonel rompió récords e hizo historia al levantar el título de liga, además de firmar una impresionante racha de 21 partidos invicto como local en el TD Place. Esta gran vitrina y su conocimiento de la filosofía de trabajo de la franquicia global fueron determinantes para ganarle la carrera a otras opciones en el escritorio.

Mejía tuvo un paso destacado en el Atlético Ottawa @atletiOttawa

Su recorrido y revancha en México

El originario de Querétaro no es un extraño en el entorno nacional. Cuenta con experiencia previa como director técnico de los Bravos de Juárez, equipo con el que logró la salvación de multas porcentuales. Asimismo, presume de un sólido trasfondo en el análisis táctico tras haber colaborado en cuerpos técnicos de experimentados entrenadores como Ricardo 'Tuca' Ferretti y Luis Fernando Tena.

Con la pretemporada en puerta, Diego Mejía reportará en los próximos días con el Atlético de San Luis para tomar las riendas del plantel, definir las bajas oficiales y planear los refuerzos clave con los que buscará agitar el mercado de transferencias rumbo al Apertura 2026.