Mundial 2026: República Checa define la lista para enfrentar a México con una joya de 17 años

República Checa ya tiene definidos a los 26 futbolistas con los que buscará regresar al protagonismo mundialista. La gran novedad de la convocatoria presentada por el técnico Miroslav Koubek es la inclusión del mediocampista Hugo Sochůrek, quien a sus 17 años se convirtió el domingo en el jugador más joven en debutar con la selección absoluta del país.

Sochůrek ingresó como suplente en la victoria 2-1 sobre Kosovo, disputada en Praga como partido de despedida antes del viaje a Norteamérica. Apenas terminó el encuentro, Koubek redujo su prelista de 29 jugadores a los 26 definitivos que disputarán la Copa del Mundo de 2026.

Los descartados fueron el mediocampista Pavel Bucha, del FC Cincinnati, el delantero Christophe Kabongo, del Mladá Boleslav, y el centrocampista Tomáš Ladra, del Viktoria Plzeň. La decisión no fue sencilla para el entrenador de 74 años.

Probablemente el peor momento de mi carrera como entrenador”, reconoció Koubek tras comunicar los cortes.

La convocatoria también dejó una noticia alentadora para los checos con el regreso de Adam Hložek. El atacante del Hoffenheim volvió a vestir la camiseta nacional por primera vez desde junio después de superar prolongados problemas en la pantorrilla y el pie. Su retorno fue inmediato y efectivo, ya que anotó uno de los goles frente a Kosovo.

Hložek, de 23 años, suma 42 partidos internacionales y cinco anotaciones con la selección absoluta.

Alistan maletas para el viaje a América

La expedición checa partió rumbo a Estados Unidos para completar su preparación con un amistoso ante Guatemala el 4 de junio en Nueva Jersey. Después quedará lista para afrontar una Copa del Mundo que marcará su regreso al torneo por primera vez desde Alemania 2006.

La columna vertebral del equipo está formada por nombres de amplia experiencia internacional. Destacan el mediocampista Tomáš Souček, del West Ham, quien llega como el futbolista con más partidos disputados con la selección entre los convocados, el goleador Patrik Schick, del Bayer Leverkusen, y Pavel Šulc, una de las figuras emergentes del fútbol checo.

Souček acumula 89 apariciones internacionales y 17 goles desde su debut en 2016. Además, fue capitán del equipo en la Eurocopa 2024 y tuvo un papel decisivo en la clasificación mundialista.

Koubek también mantuvo en la lista a Tomáš Chorý y David Douděra, ambos del Slavia Praga, pese a que el club los había apartado por cuestiones disciplinarias durante el cierre de la temporada.

República Checa establecerá su campamento base en Mansfield, Texas. Su estreno en el Mundial será el 11 de junio frente a Corea del Sur en Guadalajara. Posteriormente enfrentará a Sudáfrica el 18 de junio en Atlanta y cerrará la fase de grupos contra México el 25 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La clasificación representa un hito para el futbol checo. El país no disputaba una Copa del Mundo desde 2006 y logró su boleto tras superar una exigente eliminatoria europea en la que tuvo como principal rival a Croacia.

Convocatoria de República Checa para el Mundial 2026

Porteros: Lukáš Horníček (Braga), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (Slavia Praga).

Defensas: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra (Slavia Praga), Tomáš Holeš (Slavia Praga), Robin Hranáč (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Praga), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Jaroslav Zelený (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga).

Centrocampistas: Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukáš Provod (Slavia Praga), Michal Sadílek (Slavia Praga), Hugo Sochůrek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Lyon), Denis Višinský (Viktoria Plzeň).

Delanteros: Tomáš Chorý (Slavia Praga), Adam Hložek (Hoffenheim), Mojmír Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga) y Patrik Schick (Bayer Leverkusen).