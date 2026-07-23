La Velada del Año VI: cartelera completa y quiénes son los peleadores

La Velada del Año VI reunirá a creadores de contenido, streamers, periodistas y artistas de seis países diferentes en una cartelera de 10 combates de boxeo. La edición de este año contará con representantes de España, Argentina, México, Colombia, Puerto Rico y El Salvador.

España será el país con mayor presencia al aportar nueve participantes. Argentina contará con cuatro representantes, México tendrá dos peleadores, mientras que Colombia, Puerto Rico y El Salvador estarán representados por un competidor cada uno.

Cartelera completa de La Velada del Año VI

La Parce (Colombia) vs. Fabiana Sevillano (España)

La función comenzará con el combate entre la colombiana La Parce y la española Fabiana Sevillano. Ambas debutarán en La Velada del Año y serán las encargadas de abrir la sexta edición del evento.

Clersss (España) vs. Natalia MX (México)

El segundo enfrentamiento medirá a la española Clersss y a la mexicana Natalia MX. Será el primero de los dos combates con representación mexicana y marcará el debut de ambas peleadoras en el evento organizado por Ibai Llanos.

Edu Aguirre (España) vs. Gastón Edul (Argentina)

Uno de los duelos con mayor expectativa enfrentará a los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul. La rivalidad entre ambos tomó fuerza después de la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, además de la cercanía de Aguirre con Cristiano Ronaldo y de Edul con Lionel Messi durante la cobertura de la selección argentina.

Marta Díaz (España) vs. Tatiana Käer (España)

Marta Díaz y Tatiana Käer protagonizarán el primero de los enfrentamientos entre representantes del mismo país. Ambas debutarán en La Velada, aunque Marta ya había sido contemplada para participar en la cuarta edición antes de sufrir un accidente mientras esquiaba en el invierno de 2023.

Viruzz (España) vs. Gero Arias (Argentina)

Viruzz disputará su quinto combate en La Velada del Año. En esta ocasión enfrentará al argentino Gero Arias, quien previamente participó en Párense de Manos, donde derrotó a Tomás Mazza en la pelea estelar.

Alondrissa (Puerto Rico) vs. Angie Velasco (Argentina)

La puertorriqueña Alondrissa y la argentina Angie Velasco tendrán su primera experiencia en este tipo de eventos. Será el único combate con representación de Puerto Rico en la cartelera.

Lit Killah (Argentina) vs. Kidd Keo (España)

Los artistas urbanos Lit Killah y Kidd Keo cambiarán los escenarios por el cuadrilátero en uno de los enfrentamientos más llamativos de la función.

Samy Rivers (México) vs. RoRo (España)

Samy Rivers volverá a competir en La Velada del Año y protagonizará el combate femenino estelar frente a RoRo.

La mexicana ya sabe lo que es pelear en este evento. En La Velada del Año III disputó dos combates el mismo día: perdió de forma polémica ante Marina Rivers y posteriormente derrotó a Mayichi.

RoRo llega después de realizar una preparación que incluyó entrenamiento con monjes Shaolin. En la edición anterior cayó frente a la española Abby.

Plex (España) vs. Fernanfloo (El Salvador)

El penúltimo combate enfrentará a Plex y Fernanfloo. El creador salvadoreño regresará por segunda ocasión a La Velada, donde anteriormente venció al español Luzu. Plex, por su parte, participó en la cuarta edición y derrotó al mexicano El Mariana en un round de desempate.

IlloJuan (España) vs. TheGrefg (España)

La pelea estelar estará protagonizada por IlloJuan y TheGrefg, dos de los creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante.

TheGrefg buscará su segundo triunfo consecutivo en La Velada del Año después de imponerse al colombiano Westcol en la edición anterior. Ahora tendrá como rival a IlloJuan, con quien mantiene una relación de amistad y con quien cerrará la cartelera del evento organizado por Ibai Llanos.