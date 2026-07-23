Canterano americanista quiere aprovechar la confianza de Almada

Mientras el entorno del América continúa lleno de rumores sobre posibles incorporaciones, Dagoberto Espinosa tiene claro que su presente no depende de los refuerzos, sino de aprovechar la oportunidad que le ha brindado Guillermo Almada.

El mediocampista sinaloense, de 22 años, sabe que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Formado en las fuerzas básicas del América, ha comenzado a ganarse un lugar con el nuevo entrenador, un técnico que a lo largo de su trayectoria ha demostrado confianza en los jóvenes. Ahora, su objetivo es aprovechar esa confianza y consolidarse en el primer equipo.

Aunque el mercado de fichajes permanece abierto y el nombre del América aparece constantemente ligado a distintos futbolistas, hasta el momento ningún refuerzo parece estar cerca de concretarse. Lejos de distraerse con esa situación, Dagoberto aseguró que dentro del plantel la prioridad es otra.

Nosotros no pensamos en eso. Tratamos de enfocarnos en trabajar, en aprovechar la oportunidad que nos está dando el profesor y seguir haciendo las cosas bien para ganarnos un lugar”, explicó el canterano americanista.

El mediocampista también reconoció que la llegada de Guillermo Almada ha significado un cambio importante en la forma de trabajar, principalmente por la intensidad que exige el estratega uruguayo en cada entrenamiento y partido.

“Es algo muy mental, pero también físico. Con el técnico es un futbol más intenso, más rápido y eso nos exige estar preparados para competir”, comentó.

Quiere afianzarse en el once

La confianza del cuerpo técnico ya comenzó a reflejarse desde el arranque del torneo. Dagoberto Espinosa fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo del América sobre Querétaro, en el Estadio Corregidora, durante la Jornada Uno del Apertura 2026, una muestra de que Almada está dispuesto a respaldar a los futbolistas surgidos de la cantera.

Ahora el sinaloense buscará mantener ese protagonismo cuando las Águilas visiten administrativamente al Atlante en el Estadio Banorte, antes de cerrar su actividad previa a la Leagues Cup frente a Santos, ya como local.

Con varios rumores alrededor del club, pero sin incorporaciones cerradas hasta el momento, Dagoberto Espinosa entiende que este puede ser el semestre que marque un antes y un después en su carrera. Por eso, más allá de quién llegue al América en las próximas semanas, su apuesta es una sola: seguir respondiendo en la cancha y aprovechar la confianza que le ha dado Guillermo Almada.