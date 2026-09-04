“Lira es un jugador top y tiene nivel de Europa”: Felipe Luis mantiene interés en el mexicano

El entrenador del Mónaco, Felipe Luis, destacó las condiciones del mexicano Erik Lira después de que su fichaje por el conjunto francés no pudiera concretarse durante las últimas horas del mercado de verano. El estratega brasileño aseguró que el mediocampista de Cruz Azul tiene nivel para jugar en Europa y adelantó que buscará nuevamente su incorporación.

Las declaraciones llegaron después de que el Mónaco remontara al Paris Saint-Germain en el inicio de la tercera jornada de la Ligue 1. Con este resultado, el equipo se colocó momentáneamente como líder de la competición, posición que conservará al menos hasta la siguiente fecha.

En entrevista con FOX, Felipe Luis recordó el partido que Cruz Azul disputó contra Flamengo cuando él dirigía al conjunto brasileño. El encuentro correspondió al Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental de la FIFA y fue entonces cuando el entrenador identificó las condiciones del mexicano.

Por ahora, Erik Lira seguirá ligado con Cruz Azul. Mexsport

Felipe Luis considera que Lira tiene nivel para Europa

El técnico brasileño explicó que Lira fue un futbolista que requirió atención especial durante aquel enfrentamiento ante Cruz Azul. Incluso, decidió asignarle una marca individual, algo que, según sus propias palabras, no suele hacer.

Lira para mí es top, top, top. Tiene nivel de Europa. Si ves el partido Flamengo vs. Cruz Azul, le puse una marca individual y casi nunca hago esto, pero lo puse porque es un jugador muy diferente con la pelota y hace la diferencia.

A partir de aquella actuación, el mediocampista despertó el interés del entrenador, quien posteriormente contempló su llegada al Mónaco durante el último mercado de fichajes. La operación, sin embargo, no pudo concretarse debido a un contratiempo relacionado con la salida de Folarin Balogun.

Felipe Luis habló con Lira durante las negociaciones

El entrenador del Mónaco confirmó que tuvo conversaciones con el futbolista mexicano durante el periodo en el que se analizaba su posible incorporación al club francés.

Hablé con él un par de veces. Cuando cerró el mercado no hablé con él. No pudo cumplir su sueño, pero es un jugador diferente y no tengo duda de que volverá a tener oportunidades.

Erik Lira fue clave para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. Mexsport

Felipe Luis también dejó abierta la posibilidad de retomar el interés en los siguientes mercados.

No pudo venir, pero yo seguiré empujando por él cada mercado que se abra. Siempre los grandes jugadores los quiero a mi lado.

Además de sus condiciones con el balón, el brasileño resaltó la importancia de Lira como líder dentro de un equipo. Para el entrenador, esa característica lo convierte en un futbolista capaz de resultar determinante en la búsqueda de un título, como ocurrió durante su etapa con Cruz Azul.

De esta manera, aunque la negociación no se concretó durante el último mercado de verano, Felipe Luis mantiene abierta la puerta para que el mediocampista mexicano pueda convertirse en jugador del Mónaco en una futura ventana de fichajes.