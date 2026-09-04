Sergio Verdirame y el título de Kings League con Aniquiladores: “Una consecuencia del buen trabajo”

Este domingo 6 de septiembre regresa la Kings League México con la segunda edición de su torneo de copa. La primera jornada tendrá como partido estelar el enfrentamiento entre Aniquiladores FC, vigente campeón de liga, y Peluche Caligari, actual campeón de copa.

Al frente de Aniquiladores estará Sergio “Pibe” Verdirame, quien buscará mantener al equipo como uno de los protagonistas del torneo tras conquistar el título de liga. El argentino es el entrenador con más tiempo dentro del ecosistema de la Kings League y ha dirigido al conjunto desde el inicio del proyecto.

Excélsior platicó con Verdirame sobre el campeonato conseguido en el torneo anterior, los cambios que tendrá su plantel y la decisión que tomó para dejar su trabajo como analista y dedicarse de lleno a este formato.

El Pibe consiguió el título después de quedarse muy cerca en diferentes ocasiones. X: @kingsleague_mex

Pibe Verdirame, el entrenador con más tiempo en la Kings League

La Kings League comenzó oficialmente el 1 de enero de 2023 con su primer torneo en España. Desde aquella primera jornada, Verdirame estuvo al frente de Aniquiladores, mientras Gerardo Torrado dirigía a Pío FC y Javier “Chicharito” Hernández disputaba un partido con Porcinos FC.

Desde entonces, el argentino ha dirigido todos los torneos en el formato. Su recorrido comenzó con Aniquiladores en España, continuó con la llegada del equipo a México y también incluyó su participación como entrenador de la Selección Nacional de Colombia en la Kings World Cup Nations.

Soy una persona identificada al cien por ciento con la Kings League. Me gusta el formato, me gusta lo que hago y tengo gente al lado mío que me ayuda un montón. Mi hijo también vuelve al cuerpo técnico y me pone muy feliz.

El Pibe es el entrenador con más tiempo en el formato. X: @kingsleague_mex

Después de varios torneos, Aniquiladores consiguió el título

El camino de Verdirame dentro de la competencia también incluyó finales perdidas. Aniquiladores llegó a la definición del primer torneo de la Kings League en España, disputada en el Estadio Camp Nou de Barcelona, pero cayó frente a El Barrio.

Posteriormente, el entrenador argentino perdió la final del primer mundial de naciones ante Brasil en el Juventus Stadium. El campeonato finalmente llegó en México, cuando Aniquiladores venció 7-4 a Club de Cuervos.

Verdirame restó importancia a la idea de que perder una final represente un fracaso y explicó que los detalles pueden definir una definición.

Siempre digo que las finales a veces son un tiro en el poste. Yo fui campeón cuando había un gol doble y Cuervos pegó un tiro en el poste. Si me hacen ese gol, empatamos y no sé si soy campeón.

El entrenador destacó que el título es resultado del trabajo realizado durante el torneo.

Aniquiladores tendrá cambios para la nueva copa

El equipo campeón presentará cinco modificaciones en su plantel para este nuevo torneo. Algunas de las bajas se produjeron por situaciones que no estaban previstas.

Entre ellas están las salidas del colombiano Denilson Lobón, quien fue fichado por un club de la Kings League MENA, y de Axur “Fiera” Quintero, quien sufrió una lesión. Verdirame destacó la dificultad para reemplazarlos.

Yo prefiero que el jugador esté feliz. Algún día volveremos a trabajar juntos, pero son dos jugadores que son muy difíciles de reemplazar”, comentó sobre ambas bajas.

Verdirame eligió la Kings League sobre el futbol 11

Antes de incorporarse al proyecto en España, el argentino trabajaba como analista de futbol en televisión y radio en Monterrey. Sin embargo, decidió aceptar el reto de la Kings League y mantenerse dentro del formato.

“Me hubiera arrepentido mucho de no agarrar este proyecto porque soy un apasionado”, explicó. Incluso reconoció que actualmente le atrae más ver un partido de Kings League que uno de futbol 11, salvo cuando se trata de una final o de encuentros importantes.

Su siguiente compromiso será precisamente ante Peluche Caligari, en el duelo estelar de la primera fecha de la nueva copa, que enfrentará al campeón de la última edición del torneo contra el monarca de liga.