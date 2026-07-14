¡Récord perfecto! El árbitro amuleto de Lionel Messi pitará el Argentina vs Inglaterra en el Mundial

El árbitro estadounidense de origen marroquí, Ismail Elfath, se ha consolidado estadísticamente como el auténtico amuleto de la suerte para Lionel Messi. Desde la llegada del astro argentino a la Major League Soccer (MLS) para vestir la camiseta del Inter Miami, cada vez que ambos coinciden en el terreno, el resultado es el mismo: victoria para el equipo del diez. Este miércoles volverán a coincidir cuando sea el juez central de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección de Argentina y la Selección de Inglaterra.

Esta particular coincidencia ha despertado un enorme interés en el balompié internacional. Hasta la fecha, el capitán de la albiceleste mantiene un récord perfecto de 5 victorias en 5 partidos oficiales disputados bajo el arbitraje principal de Elfath, compromisos en los que el delantero además ha sumado importantes registros individuales a su cuenta goleadora.

¿Cómo le ha ido a Lionel Messi con el arbitraje de Ismail Elfath?

La historia de éxito entre ambos no comenzó propiamente en la liga local, sino en el torneo que cambió la historia de la franquicia de Florida: la Leagues Cup 2023. Ismail Elfath fue el encargado de impartir justicia en la gran final frente a Nashville SC, una noche icónica en la que Lionel Messi abrió el marcador con un golazo y posteriormente celebró la obtención del primer título oficial de las Garzas tras una dramática tanda de penales.

A partir de ahí, los duelos en la temporada regular de la MLS contra escuadras como Orlando City, Sporting Kansas City, FC Cincinnati y Philadelphia Union se han saldado con festivales de goles y triunfos contundentes para el equipo de Miami cada vez que el silbante norteamericano lidera el cuerpo arbitral.

Lionel Messi ha tenido la fortuna de que las veces que ha coincidido con el árbitro estadounidense Ismail Elfath, siempre lo ha acompañado la victoria. Reuters

El lazo histórico entre Ismail Elfath y Messi desde Qatar 2022

A nivel de selecciones, el colegiado estadounidense también estuvo presente en la noche más gloriosa de la carrera de Messi. Durante la inolvidable final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que Argentina se coronó campeona frente a Francia en el Estadio de Lusail, Ismail Elfath cumplió con creces el rol de cuarto árbitro. El silbante vivió en primera línea de banquillos la consagración definitiva del capitán argentino antes de reencontrarse con él en las canchas norteamericanas.

Historial completo de partidos de Lionel Messi bajo el arbitraje de Ismail Elfath

A continuación, se detalla el desglose de los encuentros oficiales en los que Elfath ha fungido como el árbitro central del Inter Miami de Lionel Messi: