Lionel Messi establece récord de penales fallados en Mundiales

Pese a que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con su tanto 17 convertido frente a Austria, el 10 de Argentina suma un récord negativo, ya que con sus 3 penales fallados, se proclamó como el futbolista que erró más veces desde el manchón penal en la historia de la justa.

A pocos días de cumplir 39 años, Lionel Messi superó a Miroslav Klose y tomó el primer sitio de los goleadores de las Copas del Mundo, certamen que está por llegar a su primer siglo de existencia.

Fue en el minuto 8 del compromiso ante Austria cuando Lautaro Martínez fue derribado en el área y concedió una oportunidad de oro para su escuadra, por lo que Lionel Messi –como era de esperarse- tomó el esférico y cobró desde los once pasos, solamente que su disparo fue sumamente cruzado y envió el balón por fuera.

Lionel Messi una vez que falló su penal ante Austria; representaba el gol 17 en Copas del Mundo. Reuters

La falla representó la tercera de Lionel Messi desde el manchón penal en una Copa del Mundo, siendo el futbolista que más veces ha desperdiciado la oportunidad de marcar.

¿Contra quiénes falló penal Lionel Messi en un Mundial?

Con dos cobros hacia el costado de la derecha y uno del lado izquierdo, Lionel Messi suma 3 penales fallados –todos en Fase de Grupos- durante su aparición en las 6 ediciones de Copas del Mundo en las cuales ha lucido dentro del terreno de juego.

1. Vs Islandia / cobrado a la derecha de Hannes Þór Halldórsson, atajado – Fase de Grupos, Mundial 2018.

2. Vs Polonia / cobrado a la derecha de Wojciech Szczęsny, atajado – Fase de Grupos, Mundial 2022.

3. Vs Austria / cobrado a la izquierda de Alexander Schlager, fallado - Fase de Grupos, Mundial 2026.

* En el conteo no se consideran tandas de penales.

Lionel Messi falla penal en el minuto 8 del partido contra Austria en el Mundial 2026. Reuters

BFG