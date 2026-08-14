Querétaro incorpora a un jugador de LaLiga para el Apertura 2026

Con el Apertura 2026 ya iniciado y después de la pausa provocada por la Leagues Cup, los clubes de la Liga MX continúan realizando movimientos para completar sus plantillas de cara al resto de la temporada. El mercado de verano permanecerá abierto hasta el próximo 11 de septiembre, por lo que los equipos todavía tienen margen para incorporar jugadores.

Uno de los clubes que aprovechó el regreso de la actividad para reforzarse fue Querétaro. Los Gallos Blancos anunciaron este viernes la incorporación del futbolista español Iker Benito, quien llega procedente del Club Atlético Osasuna de LaLiga de España.

El jugador de 24 años se convierte así en una de las incorporaciones del conjunto queretano para continuar con su participación en el Apertura 2026.

Iker Benito llega a Gallos. X: @Club_Queretaro

Iker Benito es nuevo jugador de Querétaro

Querétaro hizo oficial la llegada de Iker Benito, futbolista español que se desempeña como extremo derecho y que pertenece al Osasuna, club con el que debutó en la temporada 2021-2022.

El español pasó buena parte de su carrera reciente en calidad de cedido. Benito jugó una temporada con el Club Deportivo Mirandés en la Segunda División de España.

Previamente, también fue cedido al FC Andorra, equipo propiedad de Gerard Piqué, donde permaneció durante una temporada en la categoría de plata del futbol español.

Durante la última campaña, Benito regresó al Osasuna y tuvo participación con el primer equipo. Disputó seis partidos de LaLiga y uno más en la Copa del Rey, acumulando cerca de 250 minutos entre ambas competiciones. En ese periodo consiguió marcar un gol y registrar una asistencia.

En total, durante su etapa con el conjunto rojillo, el extremo disputó 19 partidos y consiguió dos anotaciones antes de concretar su salida rumbo a la Liga MX.

La incorporación representa el regreso de Benito a un equipo después de sus diferentes experiencias en el futbol español y ahora tendrá su primera etapa fuera de España.

Querétaro adquiere parte de los derechos de Iker Benito

La llegada de Benito a Querétaro también contempla un acuerdo sobre los derechos del futbolista.

De acuerdo con el comunicado del Club Atlético Osasuna, el conjunto mexicano adquirió el 50% de los derechos de formación del jugador a cambio de 600 mil dólares.

Además, los Gallos Blancos tendrán la posibilidad de adquirir un 30% adicional de los derechos antes del 31 de agosto de 2027.

El acuerdo también establece una condición para Osasuna en caso de que Benito sea transferido posteriormente. El club español se reservó un derecho de tanteo ante un posible fichaje futuro del futbolista por otra institución.

De esta manera, la operación establece una participación compartida sobre los derechos del jugador y deja abierta la posibilidad de que Querétaro incremente su porcentaje en el futuro.