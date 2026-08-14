ALERTA ATLANTISTA. Ospina causa baja definitiva de los Potros del Atlante

Parecía el fichaje bomba para los Potros de Hierro del Atlante, pero finalmente, el guardameta David Ospina causó baja de manera oficial de la institución, toda vez que la forma física del jugador no era la que el Club esperaba.

Ospina se resintió de una lesión en el codo derecho, por la cual fue intervenido en el 2023. La situación fue analizada por ambas partes (tanto jugador como el Club), e incluso, el portero debió viajar para ser valorado por el mismo médico que lo operó hace unos años.

Este viernes, mediante sus redes sociales, se anunció de manera oficial su baja del club azulgrana.

De común acuerdo con el portero David Ospina, se ha determinado finalizar su vínculo con la institución.

“La decisión se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos de la Institución Azulgrana. El Club agradece a David su disposición y profesionalismo durante este breve periodo en el equipo del pueblo y le desea lo mejor en sus futuros proyectos.

Comunicado del Atlante en X Club Atlante

¿Qué opciones tiene Miguel Herrera en el arco?

Todo parece indicar que la baja de Ospina estaba tan cantada, que la Directiva de los Potros de Hierro del Atlante ficharon al portero colombiano de los Esmeraldas del León, Jordan García.

Apenas hace unas horas, la institución comunicó en su cuenta de Instagram que había fichado al portero del León, el también colombiano, Jordan García. Todavía, en la página oficial de la Liga Mx se pueden encontrar cuatro arquero registrados ante el organismo:

- Óscar Jiménez

- Roberto Barragán

- David Ospina

- Jordan García

El arquero titular en sus encuentros de la Leagues Cup ante Vancouver, Saly Lake y Minnesota, fue el portero Óscar Jiménez.