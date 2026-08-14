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Fernando Torres agradece su ingreso al Salón de la Fama del Futbol Internacional

Fernando “Niño” Torres agradeció su incorporación a la Generación 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional; el exdelantero español recibió personalmente el reconocimiento

Por: Eduardo Estrada

El Niño Torres fue elegido para ingresar al Salón de la Fama.
El Niño Torres fue elegido para ingresar al Salón de la Fama.X: @Torres

Fernando “Niño” Torres fue incluido en la Generación 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional. El exfutbolista español fue uno de los seis integrantes de la categoría de Futbol Internacional y ahora recibió el reconocimiento que acredita su incorporación al recinto.

Junto a Torres fueron elegidas otras figuras del futbol internacional como Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Miroslav Klose, Davor Suker y Bebeto. La nueva generación también contempla reconocimientos para futbolistas de las categorías femenil, nacional y de decanos.

Antonio Moreno, director ejecutivo del Salón de la Fama del Futbol Internacional, fue el encargado de entregar personalmente a Torres la distinción durante una visita a España.

Fernando Torres es nuevo DT del Atlético de Madrid 'B'
Fernando Torres es leyenda del Atlético de Madrid.

Fernando Torres recibe el reconocimiento

Antonio Moreno se encontró con Fernando Torres durante su recorrido por España y le entregó el reconocimiento correspondiente a su ingreso a la Generación 2026 del Salón de la Fama.

El exdelantero del Atlético de Madrid y de la Selección Nacional de España compartió una fotografía junto a Moreno a través de sus redes sociales y aprovechó para agradecer la distinción.

Mi agradecimiento eterno a los miembros del Salón de la Fama del Fútbol de México. He sido incluido como uno más de sus integrantes, lo que supone para mí un honor y una satisfacción inolvidable. Agradezco a su director Antonio Moreno, quien personalmente me ha entregado la distinción visitándome en el centro de entrenamiento del Atlético Madrileño.

¿Quiénes fueron elegidos para el Salón de la Fama?

La decimocuarta votación del comité de selección se realizó el pasado 27 de abril. El proceso contó con la participación de 150 periodistas provenientes de 49 países de Europa, Asia, África, además de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

El comité determinó el ingreso de 18 figuras distribuidas entre las diferentes categorías del Salón de la Fama.

La lista completa de integrantes de la Generación 2026 es:

Futbol Internacional

  • Thierry Henry
  • Alessandro Del Piero
  • Bebeto
  • Miroslav Klose
  • Davor Suker
  • Fernando Torres

Futbol Femenil Internacional

  • Homare Sawa

Decanos Internacionales

  • Sócrates
  • Teófilo Cubillas

Futbol Nacional

  • Oribe Peralta
  • Antonio Mohamed
  • Ramón Morales
  • Christian “Chaco” Giménez
  • Humberto Suazo
  • Fabián Estay

Futbol Femenil Nacional

  • Mónica Vergara

Decanos Nacionales

  • Gerónimo Barbadillo
  • Ignacio Flores
La clase 2026 del Salón de la Fama del futbol quedó lista para la investidura al final del año. (I-D), Luis Roberto Alves Zague, Isidoro Diaz, Cuauhtemoc Blanco, Francesco Totti, Oscar Perez, Delma Goncalves Pretinha, Andrea Rodebaugh, Carles Puyol, Ricardo Antonio La Volpe, Emilio Azcarraga Jean, Rafael Marquez, Fernando Quirarte durante la Ceremonia de Investidura del Salon de la Fama del Futbol Internacional 2023, donde leyendas del futbol nacional e internacional realizado en el Auditorio Gota de Plata, el 10 de Octubre del 2023.
La clase 2026 del Salón de la Fama del futbol quedó lista para la investidura al final del año.Mexsport

¿Cuándo será la ceremonia del Salón de la Fama?

La ceremonia de ingreso de la Generación 2026 se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre en Pachuca, Hidalgo.

Será entonces cuando Fernando Torres y los otros 17 integrantes de la generación reciban formalmente su reconocimiento como nuevos miembros del Salón de la Fama del Futbol Internacional.

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