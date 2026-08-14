Fernando Torres agradece su ingreso al Salón de la Fama del Futbol Internacional

Fernando “Niño” Torres fue incluido en la Generación 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional. El exfutbolista español fue uno de los seis integrantes de la categoría de Futbol Internacional y ahora recibió el reconocimiento que acredita su incorporación al recinto.

Junto a Torres fueron elegidas otras figuras del futbol internacional como Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Miroslav Klose, Davor Suker y Bebeto. La nueva generación también contempla reconocimientos para futbolistas de las categorías femenil, nacional y de decanos.

Antonio Moreno, director ejecutivo del Salón de la Fama del Futbol Internacional, fue el encargado de entregar personalmente a Torres la distinción durante una visita a España.

Fernando Torres es leyenda del Atlético de Madrid.

Fernando Torres recibe el reconocimiento

Antonio Moreno se encontró con Fernando Torres durante su recorrido por España y le entregó el reconocimiento correspondiente a su ingreso a la Generación 2026 del Salón de la Fama.

El exdelantero del Atlético de Madrid y de la Selección Nacional de España compartió una fotografía junto a Moreno a través de sus redes sociales y aprovechó para agradecer la distinción.

Mi agradecimiento eterno a los miembros del Salón de la Fama del Fútbol de México. He sido incluido como uno más de sus integrantes, lo que supone para mí un honor y una satisfacción inolvidable. Agradezco a su director Antonio Moreno, quien personalmente me ha entregado la distinción visitándome en el centro de entrenamiento del Atlético Madrileño.

¿Quiénes fueron elegidos para el Salón de la Fama?

La decimocuarta votación del comité de selección se realizó el pasado 27 de abril. El proceso contó con la participación de 150 periodistas provenientes de 49 países de Europa, Asia, África, además de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

El comité determinó el ingreso de 18 figuras distribuidas entre las diferentes categorías del Salón de la Fama.

La lista completa de integrantes de la Generación 2026 es:

Futbol Internacional

Thierry Henry

Alessandro Del Piero

Bebeto

Miroslav Klose

Davor Suker

Fernando Torres

Futbol Femenil Internacional

Homare Sawa

Decanos Internacionales

Sócrates

Teófilo Cubillas

Futbol Nacional

Oribe Peralta

Antonio Mohamed

Ramón Morales

Christian “Chaco” Giménez

Humberto Suazo

Fabián Estay

Futbol Femenil Nacional

Mónica Vergara

Decanos Nacionales

Gerónimo Barbadillo

Ignacio Flores

La clase 2026 del Salón de la Fama del futbol quedó lista para la investidura al final del año. Mexsport

¿Cuándo será la ceremonia del Salón de la Fama?

La ceremonia de ingreso de la Generación 2026 se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre en Pachuca, Hidalgo.

Será entonces cuando Fernando Torres y los otros 17 integrantes de la generación reciban formalmente su reconocimiento como nuevos miembros del Salón de la Fama del Futbol Internacional.