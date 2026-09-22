Embargan posible nuevo equipo de Lionel Messi; venta sigue bajo evaluación

Lionel Messi vuelve a ser noticia mundial, pero esta vez no es por una genialidad en la cancha, sino por un problema legal que atraviesa el CD Eldense, equipo que recientemente adquirió el astro argentino.

Reportes desde España señalan que la mañana de este martes un juez de Madrid ordenó embargar el 15.8 por ciento del club, esto debido a una deuda de hace casi un año.

Todo comenzó en octubre del 2025 cuando se realizó una compraventa del club entre Carolina Holguín, expresidenta del equipo y Pascual Pérez, anterior dueño de la institución.

Lionel Messi estaría cerca de comprar al CD Eldense de la Segunda División española AFP

Tras la venta del club en octubre de 2025 por más de 6.2 millones de euros, estalló un conflicto entre las partes debido a un saldo pendiente.

A pesar de que Carolina Holguín pagó la mayor parte de la operación y Pascual Pérez le facilitó un préstamo posterior de casi un millón de euros a finales de año, la deuda no ha sido liquidada por completo.

¿Qué pasa con la compra de Lionel Messi?

Es importante señalar que este embargo de 499 acciones del club es solamente una medida cautelar ante una deuda personal y no del club, por lo que el proceso de adquisición de Lionel Messi sigue su curso.

Actualmente la nueva compraventa del club está siendo evaluada por Consejo Superior de Deportes de España y en caso de dar luz verde, el equipo que recientemente ascendió a la Segunda División de España (LaLiga Hypermotion) pasará a manos de Leo.

Escudo del CD Eldense

Hasta el momento ni el club ni el propio jugador argentino han emitido algún tipo de comunicado al respecto.