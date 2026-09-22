¿Cuándo y dónde jugarán América Vs Cruz Azul en esta Fecha FIFA?

América y Cruz Azul se enfrentarán en el Snapdragon Stadium de San Diego este jueves 1 de octubre sin la presencia de seleccionados nacionales; conoce todos los detalles sobre el Clásico Joven en Estados Unidos.

Una vez finalizada la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, las Águilas de Guillermo Almada y La Máquina de Joel Huiqui volverán a encontrarse luego del vibrante 4-3 que protagonizaron semanas atrás desde la cancha del Estadio Banorte.

En busca de mantenerse en ritmo de cara al tramo final de la Fase Regular del certamen mexicano, América y Cruz Azul viajan a Estados Unidos para protagonizar uno de los duelos que se marcan en el calendario, sin embargo, en esta ocasión ambos sufrirán sensibles bajas.

Estos son todos los detalles para el compromiso entre las Águilas y los cementeros:

Día: jueves 1 de octubre, 2026.

Horario: 20:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Snapdragon Stadium / 35,000 aficionados.

Bajas de América y Cruz Azul para el Clásico Joven

Al disputarse en Fecha FIFA, ambos conjuntos deberán desprenderse de sus seleccionados, por lo que tanto Guillermo Almada como Joel Huiqui tendrán que ingeniárselas para suplir las bajas de estos elementos.

Bajas en América: Israel Reyes e Isaías Violante (México), Óscar Perea (Colombia) y Brian Rodríguez (Uruguay).

Ausentes en Cruz Azul: Kevin Mier (Colombia), Jeremy Márquez y Erik Lira (México).

Uno de los futbolistas que podría reaparecer con la escuadra azulcrema es Luis Ángel Malagón, quien tras una rotura del tendón de Aquiles únicamente ha sido considerado en partidos de la sub 21, quedándose como relevo para los compromisos oficiales de las Águilas tanto en el Apertura 2026 de la Liga MX como de la Leagues Cup; Rodolfo Cota podría quedarse sin minutos y, en caso de existir un cambio de portero, Fernando Tapia estaría sumando nuevos minutos bajo los tres postes.

Luis Malagón cuenta con 3 partidos con América sub 21 tras su rotura del tendón de Aquiles. Mexsport

BFG