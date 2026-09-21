La última camiseta de Messi con Argentina: así será el adiós del 10

Esta Fecha FIFA tendrá las miradas del mundo del futbol puestas en los partidos de la Selección Argentina, ya que serán los últimos encuentros de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

El astro rosarino ya anunció su retiro de la Selección y esta ventana internacional representa la despedida definitiva del jugador más grande de la historia del futbol argentino. Todo el país espera con ansiedad estos amistosos que marcarán el final de una era.

Lionel Messi volvió a emocionar a sus seguidores con un video que recorre sus momentos más importantes con la Selección Argentina. IG

Leo compartió la playera que usará en estos encuentros

Debido a esto, mediante sus redes sociales, Lionel Messi publicó un emotivo video en el que muestra la camiseta especial que lucirá en su último partido con la Selección.

Con el mensaje “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, el 10 presentó un diseño pensado para la ocasión.

La prenda se destaca por su predominante color celeste, atravesado por una franja vertical blanca que recorre el centro de la camiseta, tanto adelante como atrás. El nombre “Messi” y el dorsal 10 aparecen en un llamativo tono dorado, dándole un toque de distinción único.

Además, en la espalda se observa un patrón gráfico de rayos de sol que irradia desde el número, un detalle especial que evoca el Sol de Mayo y refuerza el carácter conmemorativo de esta camiseta.

Adidas y la AFA prepararon un modelo diferente a las tradicionales albicelestes, pensado exclusivamente para el adiós del capitán.

¿Cuándo será el último partido de Messi con Argentina?

La Selección de Argentina disputará tres amistosos en esta Fecha FIFA. El primero será el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, el 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso en el Monumental, y el 6 de octubre cerrará la serie ante Benín, también en el estadio de River Plate.

Será precisamente ese encuentro del 6 de octubre contra Benín el que marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la Albiceleste, con un homenaje que incluirá a los campeones del mundo de Qatar 2022.