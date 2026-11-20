Con 6 partidos por disputarse en el ocaso de la Fase Regular del Apertura 2026, así se jugaría la Liguilla AL MOMENTO en la Liga MX hasta el viernes 20 de noviembre, donde Cruz Azul, América, Chivas, Atlas, Toluca, Santos, Monterrey y Xolos contenderían por el título.

Los partidos correspondientes a los Cuartos de Final del Apertura 2026 se llevarán a cabo entre el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre (ida), mientras que los 4 boletos disponibles para las Semifinales del presente semestre se definirán entre el sábado 28 y domingo 29 de noviembre (vuelta).

El Estadio Akron cuenta con una capacidad para 46,232 espectadores Mexsport

(1º) Cruz Azul Vs Monterrey (8º)

Como líder general del certamen, La Máquina de Joel Huiqui estaría midiéndose en la eliminatoria ante un conjunto regiomontano que ya sabe lo que es vencer al conjunto celeste en este mismo certamen; el empate global favorecería a los capitalinos.

Resultado en Fase Regular: Monterrey 1-0 Cruz Azul (Jornada 9, Apertura 2026).

Ida: Estadio BBVA / miércoles 25 ó jueves 26 de noviembre.

Vuelta: Estadio Banorte / sábado 28 ó domingo 29 de noviembre.

Monterrey y Cruz Azul se estarían enfrentando en los Cuartos de Final del Apertura 2026 a 6 partidos del final de la Fase Regular. Mexsport

(2º) América Vs Santos (7º)

Siendo el actual sublíder de la competencia las Águilas enfrentarían a Santos, duelo en el que Guillermo Almada se volvería a ver las caras ante el conjunto de la Comarca Lagunera, mismo al que dirigió; los últimos 90 minutos serían en la capital azteca:

Resultado en Fase Regular: América 3-0 Santos (Jornada 3, Apertura 2026).

Ida: Estadio Corona / miércoles 25 ó jueves 26 de noviembre.

Vuelta: Estadio Banorte / sábado 28 ó domingo 29 de noviembre.

En la Fase Regular del Apertura 2026, América goleó a Santos durante la Jornada 3, antes del parón por Leagues Cup. Mexsport

(3º) Chivas Vs Xolos (6º)

El Rebaño ya cuenta con su boleto asegurado rumbo a la Liguilla del Apertura 2026, sin embargo, Gilberto Mora y compañía esperan una serie de resultados para conocer si son parte de los 8 mejores del campeonato; buscarían revancha ante el conjunto Rojiblanco de Gabriel Milito.

Resultado en Fase Regular: Chivas 5-2 Xolos (Jornada 5, Apertura 2026).

Ida: Estadio Caliente / miércoles 25 ó jueves 26 de noviembre.

Vuelta: Estadio Akron / sábado 28 ó domingo 29 de noviembre.

Xolos cayó por goleada de manera inesperada ante Chivas durante la Jornada 5 del Apertura 2026. Mexsport

(4º) Atlas Vs Toluca (5º)

En la tabla general este choque sería el más parejo de la Fiesta Grande, sin embargo, es otro de los duelos que vivió un resultado abultado dentro de la Fase Regular, donde los de Antonio Mohamed impusieron -claramente- condiciones en el Infierno.

Resultado en Fase Regular: Toluca 5-2 Atlas (Jornada 8, Apertura 2026).

Ida: Estadio Nemesio Diez / miércoles 25 ó jueves 26 de noviembre.

Vuelta: Estadio Jalisco / sábado 28 ó domingo 29 de noviembre.

El partido entre Toluca y Atlas fue suspendido más de media hora por presencia de tormenta eléctrica. Mexsport

Partidos restantes de la Jornada 17, Apertura 2026

Con 6 partidos por disputarse, diversos equipos aún cuentan con posibilidad de entrar a la Liguilla del Apertura 2026, mientras que otras escuadras -que ya se encuentran clasificadas- buscan mantener o mejorar si sitio en la tabla de posiciones.

Estos son los partidos, fechas, horarios y sedes que restan por celebrarse en la Jornada 17 del Apertura 2026:

Pachuca Vs Toluca / sábado 21 noviembre, 16:50 horas - Estadio Hidalgo.

Santos Vs León / sábado 21 noviembre, 17:00 horas - Estadio Corona.

Pumas Vs Monterrey / sábado 21 de noviembre, 19:00 horas - Estadio Olímpico Universitario.

Tigres Vs América / sábado 21 de noviembre, 21:00 horas - Estadio Volcán Universitario.

Chivas Vs Cruz Azul / domingo 22 de noviembre, 17:07 horas - Estadio Akron.

Querétaro Vs Necaxa / domingo 22 de noviembre, 19:10 horas - Estadio Corregidora.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Un total de 12 equipos llegan a la Jornada 17 con posibilidades de estar presentes en la Liguilla del Apertura 2026. Mexsport

BFG