Con gol de Gilberto Mora en los últimos minutos del partido, Xolos derrotó 1-0 al Atlante y llegó a 25 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX, enfocándose en los sitios que dan acceso a la Liguilla y dependiendo de lo que suceda en los compromisos de Monterrey y Pachuca.

Pese a encontrarse sin posibilidad alguna de meterse entre los 8 mejores del torneo, Atlante fue al frente y consiguió las primeras opciones claras en busca de abrir el marcador en el Estadio Caliente, solo que la figura de Antonio Rodríguez evitaba los tantos por parte de los capitalinos.

La respuesta por parte de los dirigidos por Sebastián El Loco Abreu no se haría esperar y con una intervención de Óscar Jiménez y un balón reventando el metal, provocó que el grito de gol se ahogara en la garganta de los miles de seguidores presentes en La perrera más grande del país.

Atlante llegó a la Jornada 17 sin posibilidades de calificar a la Liguilla del Apertura 2026. Mexsport

Después de haber tocado la puerta en diversas ocasiones, ‘Nacho’ Rivero era el encargado de estremecer las redes del arco azulgrana, sin embargo, una posición adelantada volvía a impedir que se celebrara el primer tanto del compromiso, causando frustración tanto adentro como afuera del rectángulo verde.

Como era de esperarse, ambos conjuntos realizaron modificaciones con Tijuana como el máximo responsable en ir al frente, por lo que activaban las bandas para generar peligro ante una zaga en donde Sánchez, Carrera y Alfaro impedían que su arco fuera superado.

Xolos 1-0 Atlante

Los minutos transcurrieron en la cancha sintética del Estadio Caliente y ni Xolos ni Atlante lograban romper el cero, hasta que un polémico penal terminó siendo bien aprovechado por Gilberto Mora, engañando a Óscar Jiménez y concretando el ansiado triunfo para los fronterizos.

Con este resultado, Xolos llega a 25 puntos y pone toda la atención en lo que ocurra en los partidos de Monterrey (Vs Pumas) y de Pachuca (ante Toluca) para conocer si accede en el 7º u 8º sitio a la Fiesta Grande, o termina eliminado en el noveno puesto de la clasificación.

BFG