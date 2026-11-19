La última Fecha FIFA del año llegó a su fin y la actividad de la Liga MX vuelve a la normalidad con la última jornada del campeonato y aún mucho en juego: tres grandes peleando el liderato y los tres últimos boletos de la Liguilla en juego.

América con bronca monumental en USA

Las Águilas de Guillermo Almada no desaprovecharon el parón por selecciones y sostuvieron un partido amistoso frente al New York Red Bulls en territorio estadounidense, encuentro en el que el conjunto de la MLS se llevó la victoria por la mínima (1-0), pero el resultado pasó a segundo plano.

Ya en los minutos finales una monumental bronco se gestó en la cancha de Nueva York que terminó con tres jugadores expulsados por bando. Para fortuna del América, pese a los golpes y patas los involucrados salieron ilesos y estarán listos para medirse ante Tigres en la Jornada 17.

América necesita sumar tres puntos y esperar que Cruz Azul no consiga la victoria ante Chivas.

Jugadores de América y Red Bulls protagonizan pelea campal durante partido amistoso. Capturas de pantalla

Cruz Azul renueva figura durante Fecha FIFA

La Máquina llegará a la última jornada con el liderato en sus manos y decidieron no buscar sumar minutos con partido amistoso, bajando un poco la carga física del primer equipo para llegar al cien por ciento al duelo en Guadalajara ante Chivas.

Por otro lado la directiva celeste intensificó el trabajo durante esta semana y cerraron la renovación de contrato de Willer Ditat, quien firmó hasta 2029.

Chivas recupera a sus estrellas

El Club Deportivo Guadalajara fue uno de los clubes más afectados durante este parón y pese a que no tuvieron actividad, sí reciben grandes noticias de cara a la Jornada 17.

Tras su participación con el Tri, Chivas recibe de vuelta a ’Tala’ Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Roberto Alvarado sin contratiempos ni lesiones, listos para ver actividad este fin de semana y de cara a la Liguilla.

El Rebaño aún sueña con la posibilidad del liderato, pero además de vencer en casa a Cruz Azul necesita que América no consiga la victoria ante Tigres.

Chivas, obligado a ganarle a Cruz Azul MEXSPORT

Pumas, sin novedades de cara al día decisivo

Con la temporada pendiendo de un hilo, el Club Universidad Nacional no pactó ningún partido de preparación para llegar con ritmo a la Jornada 17 y lo más relevante del conjunto auriazul fue la presentación de su tercer uniforme y el alta médica de ‘Chicote’ Calderón.

Pumas necesita sacar los tres puntos vs Monterrey y que León, Pachuca y Tijuana no consigan la victoria en sus respectivos equipos.