La llegada de Grand Theft Auto VI provocó reacciones en la Liga MX, donde Chivas, Rayados de Monterrey, Atlas, FC Juárez y Pachuca se sumaron al estreno del videojuego con publicaciones especiales en redes sociales. Los clubes utilizaron imágenes de sus futbolistas, estadios y lugares representativos para recrear elementos del universo de GTA.

Las activaciones incluyeron versiones de jugadores como personajes del videojuego, portadas inspiradas en la imagen promocional de la nueva entrega y comparaciones entre cómo lucían algunos futbolistas en 2013, cuando salió GTA V, y cómo aparecen actualmente.

El lanzamiento de la nueva entrega está programado para este 19 de noviembre en México, después de una larga espera entre los seguidores de la franquicia. Los equipos aprovecharon la expectativa para adaptar la temática a sus propias identidades y compartir contenidos relacionados con sus plantillas y ciudades.

Chivas y Rayados convierten a sus jugadores en personajes de GTA

Chivas presentó imágenes de futbolistas de sus equipos varonil y femenil caracterizados dentro del universo del videojuego. En la publicación del club aparecieron Jasmine Casarez, Blanca Félix, Roberto “Piojo” Alvarado, Raúl “Tala” Rangel y Hugo Camberos, entre otros integrantes de sus plantillas.

Rayados de Monterrey llevó la propuesta más allá de sus jugadores al incorporar escenarios reconocibles de la ciudad. El club publicó imágenes de Diego Rossi con el Cerro de la Silla como fondo, Oliver Torres junto al Metrorrey y Roberto de la Rosa frente al Estadio BBVA.

De esta manera, el conjunto regiomontano combinó referencias de su plantilla con espacios representativos de Monterrey, adaptados a la estética de Grand Theft Auto.

Atlas y FC Juárez crean sus propias portadas

Atlas y FC Juárez eligieron recrear la portada de GTA VI con elementos de sus respectivos equipos. El conjunto rojinegro presentó “Grand Theft Atlas FC”, una versión que conserva los colores rosa y azul del videojuego, pero incorpora personajes y escenarios vinculados con el club.

La composición incluye al entrenador Hernán Crespo, jugadores del primer equipo, el Estadio Jalisco, el nuevo complejo deportivo y a la Fiel, nombre con el que se identifica a su afición.

Por su parte, FC Juárez publicó “FC Juárez VI”, una adaptación que integra a futbolistas como Óscar Estupiñán y Sebastián Jurado. También aparecen el Estadio Olímpico Benito Juárez y distintos lugares representativos de la ciudad.

Pachuca retoma el estreno de GTA V para comparar generaciones

Otra de las tendencias relacionadas con el lanzamiento fue comparar imágenes de futbolistas en 2013, año en que se estrenó GTA V, con su apariencia actual. Pachuca se sumó a esta dinámica mediante una publicación centrada en jugadores que pasaron por sus fuerzas básicas.

Entre los elegidos estuvo Rodolfo Pizarro. El club también incluyó a Santiago Pérez, hijo de Óscar Pérez, como referencia a la etapa en la que su padre formó parte del equipo.

Las publicaciones muestran distintas maneras en que los clubes mexicanos aprovecharon la expectativa por GTA VI para vincular el estreno con sus jugadores, instalaciones y aficiones.