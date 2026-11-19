Ya hay nervios en Alan Bautista. Su nombre, apenas conocido en el futbol mexicano, ha comenzado a tomar notoriedad ante el avance de Chivas del Guadalajara por contratarlo para el siguiente torneo.

Bautista es un futbolista de 24 años que juega como mediocampista, enfocado principalmente en el ataque. Le gusta repartir el juego a sus compañeros y no duda en disparar al arco con buenas maneras cuando es necesario. Tiene visión e idea, aunque le falta un poco más de despliegue físico.

Desde 2021, cuando reconocieron sus habilidades en la Universidad del Futbol, fue escalando peldaños hasta llegar al primer equipo del Pachuca. El negocio deportivo parece ser bueno para esta institución: lo forma y ahora podría venderlo hasta en 3.5 millones de dólares, dependiendo de si la cartera de Chivas está dispuesta a pagar esa cantidad.

¿Cuál es el curriculum de Alan Bautista?

Debutó en la Liga MX en 2024 y está próximo a llegar a los 100 partidos (94), lo que manifiesta claramente su continuidad como futbolista.

Desde esta semana, Chivas ha sondeado con la directiva de los Tuzos las condiciones del contrato de Bautista. Tiene relación contractual con Pachuca hasta 2030, así que la opción para emigrar es una compra tasada en más de 3 millones de dólares. El jugador también vería incrementado su sueldo.

El primer escollo que tiene a Chivas meditando el asunto es el precio. No quieren pagar la cantidad establecida, por lo que ofrecerían a algún jugador en medio de la negociación para bajar el costo. Pachuca, hasta el momento, espera algún guiño.

¿Trueque Chivas y Pachuca?

En Chivas no están conformes con el rendimiento de Kevin Castañeda, quien llegó desde Tijuana y no ha podido desenvolverse dentro de los parámetros esperados. Por ello, podrían ofrecerlo al Pachuca para que baje al menos un millón de dólares el precio por Bautista.