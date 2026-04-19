Tren ligero en el Mundial 2026: La ruta más rápida para llegar al Estadio Banorte en CDMX

Cada cinco minutos cerca 800 usuarios podrán acceder a una unidad del tren ligero para ser trasladados al Estadio Banorte durante la celebración del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

En una ciudad donde moverse puede convertirse en un desafío, hay una ruta que no falla cuando el destino es el máximo templo del futbol.

Tren ligero en la estación Estadio Azteca. Cuartoscuro

Para la Copa del Mundo, será el único transporte público que te dejará literalmente a unos pasos del inmueble, sin rodeos, sin tráfico y sin largas caminatas.

“Un tren cada cinco minutos. Durante el mundial vamos a implementar operativos especiales para garantizar la movilidad de los asistentes y lo haremos en los dos módulos de transportes que administramos, el primero es a través de la línea del tren ligero y el segundo, el trolebús”, señaló para Excélsior, Martín López Delgado, director de Servicio de Transportes Eléctricos.

Martín López Delgado, director de Servicio de Transportes Eléctricos. Foto: Sebastián Díaz de León

En una hora, pueden transportar hasta 10 mil usuarios, pero hace unas semanas en la reapertura del Coloso de Santa Úrsula con el partido de México vs Portugal, desalojaron a 25 mil personas con un tiempo récord de hora y media.

“De Tasqueña al Estadio Azteca hacemos 18 minutos, pero con corridas especiales podemos reducirlo hasta 15 minutos, esto quiere decir que toda la gente que salga del estadio hacia Tasqueña, lo hacen hacen de manera directa sin paradas”, mencionó.

López Delgado señaló que se mantiene el precio de tres pesos, no habrá ninguna modificación para los usuarios.