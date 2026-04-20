César Ramos será el árbitro del León Vs América; 'borran' a Katia Itzel

La Jornada 16 del Clausura 2026 en la Liga MX se disputará entre el martes 21 y el miércoles 22 de abril, partidos en los que ocho equipos estará definiendo su destino y sabrán si mantienen sus posibilidades de disputar la Liguilla o se despiden de la posibilidad del título; estos son los árbitros designados para cada uno de estos compromisos.

Un total de 4 partidos de Liga MX se disputarán el martes 21 de abril, mientras que el resto de la Jornada 16 se estará llevando a cabo el miércoles 22 de abril.

La ausencia de Katia Itzel García se convierte en una de las más llamativas, ya que la silbante mexicana de 33 años estará presente en el VAR del compromiso entre Atlético San Luis y Santos.

Katia Itzel García será VAR durante el Atlético San Luis Vs Santos de la Jornada 16. Mexsport

Partidos de Liga MX: Martes 21 de abril

La presencia de César Ramos Palazuelos es la estelar en este día de actividades, ya que impartirá justicia en el compromiso entre León y América, mismo que mantendrá pulsaciones a tope debido a la importancia que tendrá el resultado para ambos equipos en busca de si sitio en la Liguilla del Clausura 2026:

Querétaro Vs Cruz Azul / Vicente Jassiel Reynoso Arce.

Pumas Vs FC Juárez / Óscar Mejía

Monterrey Vs Puebla / Luis Enrique Santander.

León Vs América / César Arturo Ramos Palazuelos.

César Ramos es uno de los árbitros mexicanos que estará presente en el Mundial 2026. Mexsport

Partidos de Liga MX: Miércoles 22 de abril

Por su parte, para el cierre de la Fecha 16 del Clausura 2026, Fernando Hernández tendrá los reflectores completamente con él, ya que Atlas y Tigres se jugarán mucho más que tres puntos en la cancha del Estadio Jalisco por un sitio entre los 8 que disputarán la Fiesta Grande del certamen:

Atlas Vs Tigres / Fernando Hernández.

Atlético San Luis Vs Santos / Maximiliano Quintero Hernández.

Mazatlán Vs Toluca / Marco Antonio Ortiz Nava.

Necaxa Vs Chivas / Joaquín Alberto Vizcarra.

Xolos Vs Pachuca / Adonai Escobedo.

Fernando Hernández estará en el Estadio Jalisco para el Atlas Vs Tigres. Mexsport

BFG