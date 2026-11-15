España se preocupa por Pau Cubarsí, ¿Está lesionado el central?

La Selección Española encajó este domingo su primera derrota en más de tres años y medio al perder 2-3 ante Inglaterra en el Metropolitano, en un partido de la Liga de Naciones que puso fin a una racha histórica de imbatibilidad.

En medio de la derrota, la noticia que más preocupación generó fue la salida de Pau Cubarsí al descanso. El central del Barca abandonó el terreno de juego por molestias en la zona de la cadera.

No se trata de un golpe visible que lo obligara a retirarse de inmediato, pero el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo en la segunda parte.

La derrota ya es un golpe anímico importante para España, que veía peligrar su dominio en el grupo, pero el panorama podía haber sido bastante peor.

Cubarsí es pieza clave tanto en la selección como en el Barca de Hansi Flick, y una lesión de gravedad en este momento habría dejado a la defensa culé aún más mermada. El hecho de que solo se hable de “molestias” y no de un diagnóstico grave ha servido, al menos de momento, para contener la alarma.

¿Cuál es el último reporte de Cubarsí?

El último parte oficial indica que Cubarsí sufre una molestia muscular o de la zona de la cadera que, a priori, no parece grave. Luis de la Fuente, al término del partido, señaló que las molestias del jugador “no parecían importantes” y las enmarcó dentro de varios problemas físicos que afectaron al equipo (también Pubill en el tobillo y Zubimendi).

Sin embargo, el central no disputó ni un minuto de la segunda parte y será sometido a pruebas médicas para descartar cualquier lesión de mayor entidad. Cubarsí regresará este lunes a Barcelona y pasará las pruebas correspondientes bajo la supervisión del cuerpo médico del club blaugrana.

Por ahora no hay confirmación de baja ni de plazos, y el club adopta una postura de precaución. Se espera que los exámenes aclaren si se trata solo de una molestia pasajera que le permita estar disponible para los próximos compromisos o si hay algo más que obligue a gestionarlo con cuidado.