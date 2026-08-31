Liga Femenil BBVA Jornada 5: Resultados, Goles y Tabla de Posiciones

La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA nos dejó grandes partidos y resultados sorpresivos que movieron el panorama en ambos grupos.

América y Tigres mantienen el paso perfecto con 15 puntos cada uno, mientras varios equipos tradicionales sufrieron reveses inesperados y otros aprovecharon para sumar de forma contundente.

La victoria de Toluca ante León fue uno de los resultados más sólidos de la fecha. Las Diablas se impusieron 1-0 en el Nemesio Díez.

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La derrota de Cruz Azul ante Juárez también marcó la jornada. Las Bravas se llevaron el triunfo 1-0 en Ciudad Juárez gracias a un tanto de Aisha Solórzano.

América sumó otra victoria, esta vez 3-1 sobre Tijuana, con goles de Priscila Da Silva, Scarlett Camberos (de penal) y Geyse Da Silva, manteniendo su dominio ofensivo.

En tanto, la sorpresiva victoria de Pumas ante Chivas (0-2 en el Akron) fue uno de los grandes batacazos: las universitarias se llevaron los tres puntos en casa de las rojiblancas y empataron a 9 unidades con Guadalajara y Atlético San Luis en la lucha por los lugares de calificación.

Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2026

Toluca 1-0 León

Toluca 1-0 León Querétaro 0-4 Monterrey

Tigres 2-0 Pachuca

FC Juárez 1-0 Cruz Azul

Puebla 4-1 Necaxa

América 3-1 Tijuana

Atlético San Luis 6-1 Atlas

Chivas 0-2 Pumas

Santos 1-0 Atlante

¿Cómo quedan los grupos después de la Jornada 5?

GRUPO A

Tigres – 15 puntos Toluca – 13 puntos Monterrey – 12 puntos FC Juárez – 9 puntos León – 6 puntos Santos Laguna – 6 puntos Cruz Azul – 6 puntos Atlante – 3 puntos Querétaro – 3 puntos

GRUPO B