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Liga Femenil BBVA Jornada 5: Resultados, Goles y Tabla de Posiciones

Grandes partidos y emociones nos dejó la jornada 5 de la Liga Femenil BBVA. Acá te dejamos un resumen de los encuentros y cómo quedaron los grupos 

Por: Eduardo Cristobal Colin

¿Cómo quedó la tabla general de la Liga Femenil BBVA tras la jornada 5?
¿Cómo quedó la tabla general de la Liga Femenil BBVA tras la jornada 5?Especial

La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA nos dejó grandes partidos y resultados sorpresivos que movieron el panorama en ambos grupos.

América y Tigres mantienen el paso perfecto con 15 puntos cada uno, mientras varios equipos tradicionales sufrieron reveses inesperados y otros aprovecharon para sumar de forma contundente.

La victoria de Toluca ante León fue uno de los resultados más sólidos de la fecha. Las Diablas se impusieron 1-0 en el Nemesio Díez.

Pumas Femenil sorprende a Chivas y gana por primera vez en Guadalajara
Pumas Femenil sorprende a Chivas y gana por primera vez en GuadalajaraMEXSPORT

La derrota de Cruz Azul ante Juárez también marcó la jornada. Las Bravas se llevaron el triunfo 1-0 en Ciudad Juárez gracias a un tanto de Aisha Solórzano.

América sumó otra victoria, esta vez 3-1 sobre Tijuana, con goles de Priscila Da Silva, Scarlett Camberos (de penal) y Geyse Da Silva, manteniendo su dominio ofensivo.

En tanto, la sorpresiva victoria de Pumas ante Chivas (0-2 en el Akron) fue uno de los grandes batacazos: las universitarias se llevaron los tres puntos en casa de las rojiblancas y empataron a 9 unidades con Guadalajara y Atlético San Luis en la lucha por los lugares de calificación.

Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2026

  • Toluca 1-0 León
  • Querétaro 0-4 Monterrey
  • Tigres 2-0 Pachuca
  • FC Juárez 1-0 Cruz Azul
  • Puebla 4-1 Necaxa
  • América 3-1 Tijuana
  • Atlético San Luis 6-1 Atlas
  • Chivas 0-2 Pumas
  • Santos 1-0 Atlante

¿Cómo quedan los grupos después de la Jornada 5?

GRUPO A

  1. Tigres – 15 puntos
  2. Toluca – 13 puntos
  3. Monterrey – 12 puntos
  4. FC Juárez – 9 puntos
  5. León – 6 puntos
  6. Santos Laguna – 6 puntos
  7. Cruz Azul – 6 puntos
  8. Atlante – 3 puntos
  9. Querétaro – 3 puntos

GRUPO B

  1. América – 15 puntos
  2. Atlético San Luis – 9 puntos
  3. Pumas – 9 puntos
  4. Guadalajara – 9 puntos
  5. Pachuca – 7 puntos
  6. Atlas – 5 puntos
  7. Tijuana – 3 puntos
  8. Puebla – 3 puntos
  9. Necaxa – 0 puntos

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