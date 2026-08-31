Liga Femenil BBVA Jornada 5: Resultados, Goles y Tabla de Posiciones
Grandes partidos y emociones nos dejó la jornada 5 de la Liga Femenil BBVA. Acá te dejamos un resumen de los encuentros y cómo quedaron los grupos
La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA nos dejó grandes partidos y resultados sorpresivos que movieron el panorama en ambos grupos.
América y Tigres mantienen el paso perfecto con 15 puntos cada uno, mientras varios equipos tradicionales sufrieron reveses inesperados y otros aprovecharon para sumar de forma contundente.
La victoria de Toluca ante León fue uno de los resultados más sólidos de la fecha. Las Diablas se impusieron 1-0 en el Nemesio Díez.
La derrota de Cruz Azul ante Juárez también marcó la jornada. Las Bravas se llevaron el triunfo 1-0 en Ciudad Juárez gracias a un tanto de Aisha Solórzano.
América sumó otra victoria, esta vez 3-1 sobre Tijuana, con goles de Priscila Da Silva, Scarlett Camberos (de penal) y Geyse Da Silva, manteniendo su dominio ofensivo.
En tanto, la sorpresiva victoria de Pumas ante Chivas (0-2 en el Akron) fue uno de los grandes batacazos: las universitarias se llevaron los tres puntos en casa de las rojiblancas y empataron a 9 unidades con Guadalajara y Atlético San Luis en la lucha por los lugares de calificación.
Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2026
- Toluca 1-0 León
- Querétaro 0-4 Monterrey
- Tigres 2-0 Pachuca
- FC Juárez 1-0 Cruz Azul
- Puebla 4-1 Necaxa
- América 3-1 Tijuana
- Atlético San Luis 6-1 Atlas
- Chivas 0-2 Pumas
- Santos 1-0 Atlante
¿Cómo quedan los grupos después de la Jornada 5?
GRUPO A
- Tigres – 15 puntos
- Toluca – 13 puntos
- Monterrey – 12 puntos
- FC Juárez – 9 puntos
- León – 6 puntos
- Santos Laguna – 6 puntos
- Cruz Azul – 6 puntos
- Atlante – 3 puntos
- Querétaro – 3 puntos
GRUPO B
- América – 15 puntos
- Atlético San Luis – 9 puntos
- Pumas – 9 puntos
- Guadalajara – 9 puntos
- Pachuca – 7 puntos
- Atlas – 5 puntos
- Tijuana – 3 puntos
- Puebla – 3 puntos
- Necaxa – 0 puntos