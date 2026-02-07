Liborio Sánchez, exguardameta de Chivas, fuera de las canchas tras ser víctima de un asalto

El experimentado guardameta Liborio Sánchez, portero formado en las fuerzas básicas del Guadalajara, se verá obligado a alejarse de las canchas debido a las secuelas de un intento de asalto del que fue víctima recientemente en Guatemala, país donde reside actualmente mientras defiende los colores del Club Aurora.

Este incidente ha generado preocupación entre los aficionados que aún siguen la pista del canterano trotamundos, recordando su paso por el Rebaño Sagrado. Sánchez, quien alguna vez fue considerado una de las promesas más sólidas bajo los tres palos en México, ahora afronta un desafío personal que pone de relieve los riesgos de seguridad que también deben sortear los atletas profesionales.

Sánchez se ha consolidado como una pieza inamovible de la defensa y un líder natural en el vestidor del Aurora. Su racha de titularidades se vio interrumpida abruptamente. Los informes proporcionados por el club cuentan que el guardameta sufrió un golpe durante el altercado con los asaltantes.

Los detalles específicos del evento se han mantenido bajo reserva por razones de seguridad, el impacto físico fue suficiente para que el cuerpo médico determinara su baja para el importante duelo contra el Deportivo Achuapa.

Liborio Sánchez jugó con varios equipos en la Liga MX antes de salir del país a probar suerte en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Mexsport

A pesar de la gravedad de la situación, el propio Sánchez decidió utilizar sus redes sociales para mitigar la angustia de sus seguidores. En un mensaje breve, el arquero confirmó que se encuentra estable y en buenas condiciones generales, describiendo las secuelas físicas como una "lesión menor" comparada con el impacto emocional del susto vivido.

El club ha enfatizado que su ausencia es una medida estrictamente precautoria, priorizando la integridad física y mental del jugador antes de permitir su regreso a la alta competencia.

La carrera de Liborio Sánchez está marcada por la perseverancia. Su debut con las Chivas del Guadalajara fue solo el inicio de un camino que lo llevaría a convertirse en un legionario. Desde que decidió emigrar en 2017, ha recorrido ligas en Colombia y Costa Rica.

En el Apertura 2011 tuvo su momento de más gloria en México, portando la camiseta de los Gallos de Querétaro, Liborio protagonizó una actuación memorable en la Liga MX. En una ironía del destino, se enfrentó a Chivas en los cuartos de final; sus atajadas acrobáticas y su sangre fría frustraron cada intento de remontada del equipo que lo vio convertirse en profesional, sellando la eliminación del Guadalajara y catapultando su reputación como un portero capaz de ganar partidos por cuenta propia.

A sus 34 años, Sánchez se encuentra en una etapa de madurez, en la que su experiencia es vital para el Aurora. Este incidente detiene su ritmo competitivo en un momento clave de la temporada y sirve como un amargo recordatorio de la vulnerabilidad de los deportistas.