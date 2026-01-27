La leyenda de F1 Michael Schumacher deja atrás 12 años atado a una cama por un accidente

Michael Schumacher siempre será un ganador. El hombre que reinventó la Fórmula Uno con siete campeonatos ha vuelto a nacer 12 años después.

Luego del accidente que sufrió al esquiar y que lo mantuvo 12 años postrado en una cama, las buenas noticias han llegado a su vida y a la de sus familiares más cercanas que lo han acompañado. Por fin, pudo erguirse y ahora puede desplazarse en una silla de ruedas.

Según constató el Daily Mail, Schumacher ha podido moverse de la cama en la que estuvo 12 años, muchos de ellos en coma y cambió de posición a una silla de ruedas asistida, en un avance significativo que llena de alegría a sus fanáticos y adeptos.

Michael Schumacher es el rey de la Fórmual Uno. Foto: Archivo Excélsior

EL ACCIDENTE

Michael Schumacher fue siempre un superviviente en las pistas de carrera. Su célebre manera de conducir y su mano de hierro en la Fórmula Uno lo convirtieron en el rey absoluto de este deporte. Lo que no padeció a más de 300 kilómetros por hora, lo sufrió cuando a días de haber anunciado su retiro, pensó que esquiar era la mejor terapia. El destino le tenía una curva sin chicana que lo dejaría en coma por varios años.

El 9 de diciembre de 2013, mientras esquiaba en la estación Méribel de Francia, cayó de cabeza y se lesionó las cervicales. La familia lo mantuvo encerrado a cal y canto, lejos de la curiosa morbosidad de la gente y pagando con subastas y venta de artículos su larga recuperación.

Su esposa Corina estuvo a su lado y en esta década pérdida para él, su hijo Mick pudo debutar en Fórmula Uno en 2021 con la escudería Haas.

Lo importante para Schumacher es que ahora es capaz de mantenerse erguido en una silla de ruedas y ha podido salir a tomar el sol y el aire fresco, recuperando nuevamente la esperanza de seguir con una mejor vida y aferrado a los recuerdos a toda velocidad de un gran campeón de Fórmula Uno.