¡Fórmula 1 en el Mundial! España usa tecnología de Mercedes para vencer el calor extremo en EE. UU.

La Selección de España encontró en la máxima categoría del automovilismo la respuesta definitiva a uno de sus mayores desafíos en el Mundial 2026: las condiciones climáticas extremas. Las altas temperaturas y los elevados índices de humedad registrados en Chattanooga, Tennessee —lugar donde el conjunto ibérico estableció su campamento base oficial— se convirtieron en el principal enemigo para el cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente.

La solución llegó a través de una alianza estratégica con Adidas. La firma alemana suministró a la delegación el revolucionario Climacool System, un equipamiento de vanguardia compuesto por un chaleco refrigerante, una chaqueta especial y un cubrebotas. Este diseño sin precedentes en el balompié global está planeado minuciosamente para reducir drásticamente la temperatura corporal interna y optimizar la tolerancia al esfuerzo físico de los deportistas de alto rendimiento.

El funcionamiento del moderno dispositivo sigue un riguroso protocolo científico:

El chaleco se coloca sobre la camiseta de entrenamiento y contiene un gel especializado de congelación previa. Al usarse, se descongela lentamente, transfiriendo propiedades refrigerantes al torso, abdomen y espalda."

Un avance tecnológico probado en las pistas de automovilismo

Este sistema de enfriamiento no nació originalmente para las canchas de futbol. Fue desarrollado de forma exclusiva para mitigar el sofocante calor que soportan los pilotos de la escudería Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1 dentro de sus monoplazas. Según los datos de los desarrolladores, estas prendas logran disminuir la temperatura corporal interna hasta 0.5 grados centígrados y la temperatura de la piel hasta en 13 grados.

En total, catorce selecciones nacionales utilizarán esta innovación durante la Copa del Mundo 2026. En el campamento español, figuras clave del plantel ya entrenan con el dispositivo:

El defensor central Pau Cubarsí

El atacante de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal

El lateral derecho Pedro Porro

Rumbo al debut oficial en la Copa del Mundo 2026

Ante climas que superan constantemente los 32 grados centígrados, el plantel español apuesta por estos chalecos de hielo para mantener la intensidad física de cara a su esperado debut frente a Cabo Verde. España arranca su aventura con la mirada puesta en la fase de eliminación directa, donde cruzará con los clasificados del Grupo J, sector integrado por Argentina, Argelia, Australia y Jordania.

¿Cuándo son los partidos de España en el Mundial 2026?

El camino de España en la primera fase del torneo está definido en el calendario oficial: