Una lesión de tendón de Aquiles acaba con el sueño mundialista de Juan Foyth

Juan Foyth supo que tenía algo en la parte baja de la pierna izquierda cuando comenzó a tocarse en la zona y a pedir con señas, tendido sobre el césped, la entrada de las asistencias. El defensor argentino del Villarreal tenía razón cuando en el medio tiempo el equipo confirmó que había sufrido la ruptura del tendón, una lesión que hará que se pierda el Mundial de futbol.

Foyth intentó un despeje pasada la primera media hora del duelo ante el Real Madrid cuando de plano se echó en el césped para sujetarse el tobillo, mientras sus compañeros en el Submarino amarillo mostraban rostros desencajados y rivales como Jude Bellingham y su compatriota Franco Mastantuono se acercaban a desearle suerte.

Los médicos del club confirmaron minutos después una rotura completa del tendón de Aquiles, una de las lesiones más temidas en el futbol por su impacto en la movilidad y tiempo de recuperación, que en los mejores casos toma seis meses de ausencia antes de volver. Seis meses son lo que faltan para el comienzo de la magna justa mundialista el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Juan Foyth hace gestos para recibir asistencia médica de su equipo, luego de sufrir la lesión en el tendón de Aquiles. AFP

Foyth era uno de los favoritos para formar parte del listado de la campeona Argentina, para el compromiso en el que defiende su trono. Pocos laterales derechos con mejores recursos defensivos y facultades para ir al ataque como el joven de 28 años del Villarreal.

Expertos en medicina deportiva indican que la recuperación de una rotura de Aquiles implica cirugía inmediata, seguida de inmovilización, fisioterapia intensiva y un regreso gradual a la actividad.

En casos óptimos, los jugadores vuelven entre seis y nueve meses, pero factores como la edad, la gravedad de la lesión y complicaciones pueden extenderlo a 12 meses o más. Para Foyth, esto significa perder no solo el resto de la temporada 2025-2026 con Villarreal, sino también la preparación clave para el Mundial.

El club ha emitido un comunicado apoyando al jugador, destacando su resiliencia en lesiones previas, como problemas musculares en 2024 y 2025.

Foyth, formado en Estudiantes de La Plata de su natal Argentina y con paso por Tottenham de la Premier League, ha sido clave en la Europa League y LaLiga, pero ahora debe enfocarse en una rehabilitación meticulosa para evitar recaídas.

Beckham y otros futbolistas que se rompieron el tendón de Aquiles

El estelar David Beckham es uno de los jugadores más reconocidos que sufrieron una lesión similar a la de Foyth cuando jugaba con el AC Milan en 2010. Estuvo de vuelta en los campos hasta septiembre de ese año con el LA Galaxy de la MLS.

Durante la Eurocopa de 2020, Leonardo Spinazzola sufrió la ruptura del tendón de Aquiles, que le privó de jugar con Italia las semifinales ante España. También necesitó de un periodo de seis meses para volver a las campos.