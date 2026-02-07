¡Se les escapó! Pumas dejó ir el triunfo ante Atlas en el último suspiro

Los Pumas de la UNAM dejaron escapar una victoria que parecía segura en su visita al Estadio Jalisco, luego de que Atlas empatara al minuto 90 para sellar un 2-2 lleno de dramatismo, en duelo correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026. El resultado tuvo sabor a derrota para el equipo dirigido por Efraín Juárez, que se quedó a segundos de sumar tres puntos clave.

Desde el arranque, el conjunto rojinegro mostró mayor iniciativa. Gustavo Ferrareis probó de media distancia y obligó a una gran atajada de Keylor Navas, quien más tarde volvió a aparecer ante un remate de Eduardo Aguirre, tras un balón botando en el área.

Cuando mejor estaba Atlas, Pumas golpeó primero. Al minuto 34, Juninho desbordó por la banda derecha y metió una diagonal precisa que Pedro Vite empujó al fondo de las redes para el 1-0 a favor de los universitarios.

La respuesta rojinegra llegó antes del descanso. Al 42’, Mateo García sacó un zurdazo dentro del área que parecía controlable para Navas, pero el balón se le escurrió entre las manos y terminó incrustándose en el ángulo para el 1-1.

Ya en el tiempo de compensación del primer tiempo, el árbitro Jorge Camacho marcó penalti a favor de Pumas por un jalón de camiseta sobre Uriel Antuna, una acción polémica que parecía haber ocurrido fuera del área. Juninho tomó la responsabilidad desde los once pasos y no falló para poner el 2-1 justo antes del descanso.

En la segunda mitad, Atlas adelantó líneas en busca del empate. Rodrigo Schlegel y nuevamente Mateo García tuvieron opciones claras, pero la falta de puntería les impidió vencer a la zaga auriazul.

Pumas también perdonó. Al minuto 74, el paraguayo Robert Morales tuvo el tercero en sus pies, pero su disparo se estrelló en el travesaño cuando el gol parecía cantado.

El castigo llegó en el último suspiro. Al minuto 90, Manuel Capasso ganó por aire y conectó un cabezazo certero para marcar el 2-2 definitivo, consumando un empate “a lo Atlas” y arrebatándole la victoria a los universitarios.

Con este resultado, Pumas llegó a 9 puntos y se ubicó en la quinta posición del Clausura 2026, un empate que no ayuda en lo anímico de cara al duelo del martes ante San Diego FC, en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions, donde arrastran desventaja de 4-1.

Por su parte, Atlas alcanzó las 10 unidades y se colocó en el cuarto lugar de la tabla general, confirmando su buen arranque de torneo.