Lionel Messi hace historia: Llega a 18 apariciones en el 11 Ideal de FIFPRO

Lionel Messi volvió a hacer historia. El astro argentino del Inter Miami fue elegido para integrar el FIFPRO World 11 Masculino 2026 y alcanzó las 18 apariciones, con lo que amplió su récord como el futbolista que más veces ha formado parte del equipo ideal del sindicato mundial de jugadores.

A sus 39 años, el recién retirado 10 de la albiceleste regresó a esta alineación por primera vez desde 2023. Su presencia también lo convirtió en el único integrante del once que milita en un club fuera de Europa.

La selección dejó una de las grandes sorpresas en la ausencia de Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich, reciente ganador del Balón de Oro, no consiguió los votos suficientes para entrar en el equipo, pese a figurar entre los 26 finalistas.

En contraste, el FC Barcelona tuvo una representación destacada con Lamine Yamal y Pau Cubarsí. El atacante español, además, consiguió un nuevo registro: es el primer futbolista que logra dos selecciones para el FIFPRO World 11 antes de cumplir 20 años.

El 11 Ideal Masculino de FIFPRO 2026

Arquero: David Raya (Arsenal, España).

Defensas: Pau Cubarsí (Barcelona, España), Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos) y Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal).

Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Rodri (Manchester City/Barcelona, España) y Vitinha (París Saint-Germain, Portugal).

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Argentina) y Lamine Yamal (Barcelona, España).

¿Cómo se eligió el FIFPRO World 11?

A diferencia de otros reconocimientos individuales, el FIFPRO World 11 es elegido exclusivamente por futbolistas profesionales. En la votación masculina de esta edición participaron 19,806 jugadores de 73 países, quienes evaluaron el rendimiento de sus colegas entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

Cada participante seleccionó a sus tres mejores futbolistas en cuatro posiciones: arquero, defensa, centrocampista y delantero. Los más votados en cada categoría obtuvieron un lugar en el equipo, mientras que la última plaza se asignó al jugador de campo restante con mayor número de votos.

Las votaciones de las categorías masculina y femenina reunieron a 26,317 futbolistas profesionales de 75 países.