Tigres va por Guillermo Barros Schelotto para el Clausura 2027

Guillermo Barros Schelotto es la carta fuerte de Tigres para tomar las riendas del conjunto auriazul de cara al Clausura 2027 de la Liga MX luego de un torneo en el que fueron eliminados sin haber sido parte de la Liguilla; Vucetich ya avisó de una presunta revolución.

En busca de plantar las bases de un nuevo proyecto que tratará de regresar al protagonismo en el futbol mexicano, Tigres pisa a fondo el acelerador para cerrar la contratación de su nuevo estratega, ya que Víctor Manuel Vucetich abandonará el banquillo para tomar las riendas de la parte Directiva.

Víctor Manuel Vucetich solamente suma 1 derrota en sus primeros 8 partidos al frente de Tigres. Mexsport

De acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo, Guillermo Barros Schelotto –hoy técnico de Vélez Sarfield en Argentina- ya habría recibido una propuesta formal para ser el nuevo mandamás de los 8 veces campeones de la Liga MX.

No es la primera vez que su nombre resuena en las oficinas de Tigres, ya que apenas unas semanas atrás, fue el propio estratega quien se refirió a que ya rechazó una oferta para llegar a la entidad regiomontana, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de su llegada a México:

Tigres me llamó a mitad de torneo y le dije que no porque tenía contrato. ¿Qué pasará en diciembre? No lo sé, la prioridad es -primero que nada- ver si renovamos o no con Vélez", preguntó ante el cuestionamiento de TyCSports.

Tigres jugará Liga MX, Leagues Cup y Concachampions

El siguiente semestre estará cargado de actividad para la mitad de los equipos de la Liga MX –Tigres uno de ellos- quienes afrontarán el torneo local, la Leagues Cup frente a conjuntos de Estados Unidos y Canadá y la Concachampions 2027, donde estarán contendiendo por el penúltimo boleto disponible para el Mundial de Clubes 2029.

Por supuesto, de momento no se han revelado detalles sobre posibles refuerzos o salidas de la institución auriazul, sin embargo, la información correrá de prisa durante las siguientes semanas debido a su ausencia en la Liguilla del Apertura 2026.

Juan Brunetta celebra gol de Tigres en la primera victoria del conjunto de la Sultana del Norte en el Apertura 2026. Mexsport

BFG