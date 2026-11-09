SpeedFest 2026: Rubén García Jr. logra histórico campeonato de NASCAR México y fiesta con LTD Rock

Adrenalina, gloria histórica y fiesta total: Así se vivió el gran cierre del SpeedFest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La fiesta más grande del automovilismo deportivo en México vivió este domingo una de las jornadas más memorables de los últimos años. El SpeedFest 2026 celebró su tercera y última edición de la temporada en la emblemática pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, ante miles de aficionadas y aficionados que llenaron las gradas para disfrutar de una cartelera repleta de velocidad, drama en la pista y un ambiente 100% familiar.

El evento no solo representó el cerrojazo oficial para las carreras de autos en este 2026, sino que albergó siete competencias de altísima intensidad donde se definieron los títulos más codiciados del automovilismo nacional, encabezados por la NASCAR México Series y la categoría de desarrollo NASCAR México Challenge

Cortesía Alan Soriano Mora

Una hazaña para la historia: Rubén García Jr. conquista su sexta corona

La carrera estelar del día fue la esperada Gran Final 150 Ciudad de México, el momento cumbre donde los mejores pilotos del país se jugaban el todo por el todo. Dentro de la pista, el piloto Julio Rejón firmó una actuación perfecta al frente del pelotón, manteniéndose firme en cada relanzamiento para cruzar la meta en la primera posición y llevarse con orgullo la bandera a cuadros de la carrera final.

Sin embargo, el instante que quedará grabado con letras doradas en la historia de los stock cars mexicanos le perteneció a Rubén García Jr. Con una estrategia sumamente inteligente y sin caer en provocaciones, García Jr. llevó su vehículo con temple hasta cruzar la meta en el segundo lugar. Esta posición fue más que suficiente para asegurar matemáticamente el título de la temporada 2026 sobre su gran rival en la tabla de puntos, Xavi Razo, quien tuvo una carrera sumamente complicada y finalizó en la posición número 12.

Con el piloto Alex de Alba completando el podio en el tercer puesto, Rubén García Jr. selló de forma oficial su sexto campeonato nacional, una cifra que agiganta su legado y lo coloca en un lugar de honor al lado de sus cetros obtenidos en 2015, 2018, 2019, 2022 y 2024.

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Sangre nueva en el podio: Gerardo "Chispa" Rodríguez se corona en NASCAR Challenge

La emoción continuó en la pista con la definición de la categoría NASCAR México Challenge, considerada la división antesala hacia las ligas mayores del automovilismo. Ahí, los reflectores se los llevó Gerardo "Chispa" Rodríguez, quien demostró gran solidez y madurez al volante.

A pesar de los constantes roces y del intenso tráfico en la pista durante la Gran Final 150, "Chispa" Rodríguez logró cruzar la línea de meta en el séptimo sitio general. Con los puntos obtenidos, se consagró campeón absoluto de la categoría Challenge, dejando atrás a fuertes contendientes de la parrilla como Víctor Barrales, Emiliano Richards, Giancarlo Vecchi y Mateo Girón.

El programa sobre el asfalto se complementó a la perfección con la participación de las categorías más disputadas del país: las camionetas de Trucks México Series, así como los reñidos turismos de la Copa TC 2000, Superturismos Light y Copa 1.8, los cuales regalaron rebases al límite y duelos rueda a rueda que mantuvieron de pie a la afición en todo momento.

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De los motores a la música: Un festival que cerró con beats internacionales y leyendas del rock

Al caer la última bandera a cuadros y con los trofeos entregados en el podio, la celebración se trasladó fuera de la pista para dar inicio al Gran Concierto del SpeedFest, montado en el área de amenidades detrás de la Grada 2.

El show musical arrancó con los beats y la energía de la DJ y productora mexico-argentina DJ SHEI, quien hizo vibrar al público presente con el talento y estilo que la han llevado a presentarse en grandes festivales internacionales como Tomorrowland, EDC y Medusa.

El broche de oro de la noche llegó con la presentación estelar de LTD ROCK, una auténtica superbanda que reunió a integrantes de agrupaciones legendarias del rock en español como Fobia, Neón, Bon y Los Enemigos del Silencio, y Rostros Ocultos. Acompañados por las voces emblemáticas de agrupaciones como La Lupita, Jotdog y Azul Violeta, hicieron cantar y bailar a miles de asistentes al ritmo de los grandes clásicos que han marcado a varias generaciones.

Con este balance perfecto entre deporte de alto rendimiento, cultura y entretenimiento masivo, el SpeedFest 2026 despidió su temporada reafirmándose como el evento automovilístico favorito de las familias y fanáticos del motor en México.