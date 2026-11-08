León vs. Chivas EN VIVO: La Fiera busca el boleto a liguilla; el Rebaño, el liderato general

PRIMER TIEMPO

20' El central dice que no hay nada. El Gato García va a mover desde abajo.

19' El central revisa el VAR por un posible penal sobre Ledezma.

18' Primera amarilla del encuentro para Ledezma por un empujón sobre Vegas.

17' En 17 minutos, las Chivas son más.

17' En el partido previo, Puebla le pegó 2-0 como visitante a Querétaro.

16' Santi Sandoval agarra mal parado a la defensa. Dispara y se va a un lado de la protería del Gato García.

15' Disparo del Piojo Alvarado que se va muy desviado.

15' Santiago Sandoval buscaba a Efraín Álvarez, pero es cortado por la defensa.

14' Piojo se acomodaba para disparar, pero correcta la barrida de Vegas.

13' Arcila busca atacar, pero el Oso González corta de buena forma con la bola hacia Tala Rangel.

12' Chivas asfixia al León en la salida.

11' Cotorro dispara y el Gato García escupe. La bola se juega en tiro de esquina.

10' Desborde de Santi Sandoval, cae en el área y no hay falta.

10' La pelota ahora es de Óscar García.

9' Echeverría buscaba para el Plátatano Alvarado, pero la zaga del Rebaño corta el peligro.

8' Cambinedo mantiene la pelota para la Fieeeeera en campo de Chivas.

7' Centro de Arcila para Cambindo. Romo corta el peligro.

7' Pelota filtrada para Cambindo que llegó a las manos del arquero del Rebaño.

6' Tala Rangel toma la pelota y manda a medio campo.

5' Centro de Efarín Álvarez que corta la defensa de León.

4' Cabezazo de la Fieeeeeeeeeeera que va a las manos del Tala Rangel.

3' Santi Sandoval quería pasar entre los centrales, pero lo detienen sin falta.

2' Chivas va a mover de manos en campo de León.

1' La Fieeeeeeeeeeeeeeeera mueve la bola y ya se juegan los primeros 45 minutos en el Estadio León.

- Ya se realiza el protocolo de la Liga MX en el Nou Camp.

- Las Chivas llegan a este partido sin conocer la derrota como visitantes.

- José Iván Rodríguez recibió un reconocimiento por sus 250 partidos con el León.

- Chivas calienta para enfrentar a León.

- Así llegó el Rebaño para el partido ante León.

- La llegada de la Fieeeeeeeeera al Nou Camp.

- Javier Gandolfi manda la siguiente alineación:

- El 11 que manda a la cancha Gabriel Milito: