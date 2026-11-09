Pau Cubarsí conquista el Golden Boy 2026 y hace historia junto al Barcelona

El Barcelona sumó nuevos reconocimientos en el futbol internacional. Pau Cubarsí fue elegido ganador del Golden Boy 2026, Joan Laporta recibió el premio a mejor presidente y tres futbolistas del club fueron incluidos en el FIFPRO World 11 Masculino.

Con 19 años, el defensa español consiguió uno de los premios individuales más prestigiosos para los jóvenes talentos del futbol europeo. Además, se convirtió en el segundo zaguero en ganar el Golden Boy desde su creación en 2003, después del neerlandés Matthijs de Light, quien obtuvo la distinción en 2018.

Pau Cubarsí hace historia con el Golden Boy

El central del Barcelona recibió 475 puntos de los 500 posibles en la votación, por delante del marfileño Yan Diomande y del francés Warren Zaire-Emery, quienes contemplaron los primeros puestos.

El defensa central debutó con el equipo azulgrana el 18 de enero de 2024, con 16 años, y desde entonces se consolidó como titular en la defensa; ese mismo año consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a la selección de España. En 2025, Cubarsí alcanzó los 100 partidos con el equipo.

El futbolista tuvo un año destacado con el Barcelona y la selección española. Con el conjunto blaugrana conquistó LaLiga y la Supercopa de España, mientras que con España se proclamó campeón del Mundial de 2026 y recibió el reconocimiento como Mejor Jugador Joven del torneo.

Con este resultado, se convirtió en el quinto futbolista del Barcelona en ganar el Golden Boy, después de Lionel Messi en 2005; Pedrí en 2021, Gavi en 2022 y Lamine Yamal en 2024.

Barcelona suma representantes en el FIFPRO World 11 Masculino

El Barcelona tuvo protagonismo fuera del premio Golden Boy. Joan Laporta recibió el reconocimiento a Mejor presidente, mientras que tres futbolistas del club fueron incluidos en el FIFPRO World 11 Masculino 2026, el equipo ideal elegido por jugadores profesionales.

Entre los seleccionados se encuentran Lamine Yamal, Rodrigo Hernández y Pau Cubarsí. La votación reunió a 19 mil 806 futbolistas de 73 países, que eligieron a los integrantes de la alineación con base en su rendimiento durante el periodo establecido por FIFPRO.

Con estas distinciones, el Barcelona sumó reconocimientos para su presidente y tres integrantes de su plantilla.